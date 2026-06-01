search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 16:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 15:29

Μάλτα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Δύο τραυματίες (Video)

01.06.2026 15:29
malta_boom_new

Σείστηκε η Μάλτα το πρωί της Δευτέρας από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Ta’ Lourdes στην περιοχή Magħtab, στη Μάλτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας 67χρονος και ένας 47χρονος οι οποίοι βρίσκονταν σε χωράφια κοντά στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης. Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κανένας από τους εργαζόμενους του εργοστασίου δεν βρισκόταν στον χώρο όταν συνέβη η έκρηξη. Η έκρηξη, η οποία προήλθε από το εργοστάσιο στην οδό Triq tal-Qagħdi, ακούστηκε από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, προκάλεσε δονήσεις στα κτίρια και έσπασε παράθυρα σε πολλές περιοχές της Μάλτας.

Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Κάτοικοι των γύρω περιοχών ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι ένιωσαν το ωστικό κύμα. Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στον τόπο του συμβάντος για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό καλείται να την αποφύγει.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Αμπέλα, δήλωσε με ανάρτηση στο Facebook ότι οι σκέψεις του είναι με τους πληγέντες, προσθέτοντας ότι αξιωματούχοι και εργαζόμενοι από τις αρχές της χώρας είχαν αποσταλεί αμέσως στον τόπο του συμβάντος για να προσφέρουν βοήθεια. Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, δήλωσε ότι συγκλονίστηκε από την έκρηξη που «τάραξε τη χώρα μας» και εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους κατοίκους της γύρω περιοχής. Έδωσε, δε, τις ευχαριστίες της στα μέλη της Πολιτικής Προστασίας και σε όλους όσους βρίσκονται στο πεδίο της δράσης «υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες».

Διαβάστε επίσης:

Τεχεράνη σε Ουάσινγκτον: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της»

Η Γαλλία θέσπισε νόμο που ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο

Εμανουέλ Μακρόν: Έφοδος των γαλλικών δυνάμεων σε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mixani-troxaio-patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: Συντετριμμένοι οι φίλοι του 17χρονου – Την Πέμπτη η κηδεία (Video)

oikonomou1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

dei
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια τον Ιούνιο

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας για τα υβριστικά σχόλια – «Μία φορά τον χρόνο τρέχω κάποιον δικαστικά» (Video)

malta_boom_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μάλτα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Δύο τραυματίες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 16:03
mixani-troxaio-patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: Συντετριμμένοι οι φίλοι του 17χρονου – Την Πέμπτη η κηδεία (Video)

oikonomou1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

dei
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια τον Ιούνιο

1 / 3