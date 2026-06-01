Μάλτα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Δύο τραυματίες (Video)

Σείστηκε η Μάλτα το πρωί της Δευτέρας από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Ta’ Lourdes στην περιοχή Magħtab, στη Μάλτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας 67χρονος και ένας 47χρονος οι οποίοι βρίσκονταν σε χωράφια κοντά στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης. Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κανένας από τους εργαζόμενους του εργοστασίου δεν βρισκόταν στον χώρο όταν συνέβη η έκρηξη. Η έκρηξη, η οποία προήλθε από το εργοστάσιο στην οδό Triq tal-Qagħdi, ακούστηκε από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, προκάλεσε δονήσεις στα κτίρια και έσπασε παράθυρα σε πολλές περιοχές της Μάλτας.

A powerful explosion at a fireworks factory in Malta damaged residential buildings, cars, and other property in nearby areas.



There is currently no information on fatalities or injuries.

Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Κάτοικοι των γύρω περιοχών ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι ένιωσαν το ωστικό κύμα. Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στον τόπο του συμβάντος για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό καλείται να την αποφύγει.

Today, a fireworks factory explosion has rocked Magħtab area, northern Malta, with shattered glass reported across the region.



Two people injured.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Αμπέλα, δήλωσε με ανάρτηση στο Facebook ότι οι σκέψεις του είναι με τους πληγέντες, προσθέτοντας ότι αξιωματούχοι και εργαζόμενοι από τις αρχές της χώρας είχαν αποσταλεί αμέσως στον τόπο του συμβάντος για να προσφέρουν βοήθεια. Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, δήλωσε ότι συγκλονίστηκε από την έκρηξη που «τάραξε τη χώρα μας» και εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους κατοίκους της γύρω περιοχής. Έδωσε, δε, τις ευχαριστίες της στα μέλη της Πολιτικής Προστασίας και σε όλους όσους βρίσκονται στο πεδίο της δράσης «υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες».

