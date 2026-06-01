Ένα νέο νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ στη Γαλλία πριν από περίπου ένα μήνα, ανοίγει ξανά το ζήτημα της επιστροφής αρχαιοτήτων στην Ελλάδα.

Στο Μουσείο του Λούβρου φυλάσσονται θραύσματα του Παρθενώνα και με την τροπολογία που έχει επικυρωθεί από το Παρίσι, γίνεται πιο εύκολη η διαδικασία επαναπατρισμού τους.

Η δικηγόρος και ερευνήτρια Κατερίνα Τιτή ανέφερε στην ΕΡΤ ότι στο Μουσείο του Λούβρου εντοπίζονται περίπου έξι θραύσματα που αποδίδονται στον Παρθενώνα, αν και για ένα ή δύο από αυτά δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ως προς την προέλευσή τους.

Για τέσσερα από τα έξι θραύσματα, σύμφωνα με την ίδια, φαίνεται ότι ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου, καθώς έχουν εισέλθει στις γαλλικές συλλογές μετά το 1815, γεγονός που αποτελεί κρίσιμη χρονολογική προϋπόθεση με βάση την γαλλική τροπολογία.

Η χρονιά εκείνη σήμανε το τέλος του Ναπολέοντα και τότε είχε ακολουθήσει ένα μπαράζ από επιστροφές πολιτιστικών αγαθών που είχαν αφαιρεθεί κατά την περίοδο των εκστρατειών του.

Η ερευνήτρια μιλώντας για το θέμα, σημείωσε πως αυτό θα είχε ένα διπλωματικό ενδιαφέρον καθώς θα μπορούσε μια επιστροφή των θραυσμάτων από τον Λούβρο, να πιέσει ακόμη περισσότερο το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά.

Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα έχουν επαναπατριστεί τμήματα του Παρθενώνα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης το 2006, από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Παλέρμο και από το Μουσείο του Βατικανού.

