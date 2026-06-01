ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:55
01.06.2026 11:49

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Φώναζε «βοήθεια» η 39χρονη, συχνοί οι καβγάδες του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα (photos/videos)

Νέα στοιχεία για τη στυγερή γυναικοκτονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων η 39χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της καλούσε σε βοήθεια λίγο πριν πέσει νεκρή από τις πολλαπλές μαχαιρίες που δέχτηκε από τον 41χρονο που έχει συλληφθεί και ομολογήσει το έγκλημα.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης  Όλγας και Κανάρη. ξύπνησαν από τις κραυγές της 39χρονης που ακούγονταν από διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα, όταν ο 41χρονος και η 39χρονη φέρεται να καβγάδισαν και εκείνος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πήρε ένα μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας κάλεσαν την αστυνομία στις 01:47 τα ξημερώματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν τρεις κλήσεις στο κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Ο 41χρονος που άνοιξε την πόρτα ήταν γεμάτος αίματα ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο μικρά παιδιά τους, ηλικίας 6 και 10 ετών.

Στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού εντοπίστηκε η 39χρονη νεκρή, πεσμένη στο πάτωμα μέσα σε λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων το τελευταίο διάστημα οι καβγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι ήταν συχνοί.

Σύμφωνα με πο messinialive ο 41χρονος εργάζεται σε λογιστικό γραφείο, ενώ μέχρι σήμερα δεν είχε απασχολήσει την Αστυνομία, ούτε είχε γίνει κάποια αναφορά ή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 41χρονος ομολόγησε κάνοντας λόγο για έντονο διαπληκτισμό που προηγήθηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε το μαχαίρι.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας συνεχίζει την προανάκριση για τη διαλεύ

