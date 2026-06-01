Οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα απολογούνται σήμερα, 1/6/26, για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα ζημιά 4,5 εκατομμύριων ευρώ στον οργανισμό.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 5 πέντε κακουργηματικές διώξεις, όπως διεύθυνση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Για αυτά, κατά περίπτωση, θα πρέπει να απολογηθεί το πρώτο γκρουπ από τους 17 συλληφθέντες του πυρήνα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα εκατομμύρια ευρώ και οι εμπλεκόμενοι

Τα χρήματα που έχουν υπεξαιρεθεί σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με τη δικογραφία τα έχουν υφαρπάξει τόσο τα 41 βασικά μέλη του πυρήνα αυτής της οργάνωσης, όσο και οι άλλοι 276 που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τέσσερις είναι οι φερόμενοι ως αρχηγοί και άλλοι τέσσερις οι υπαρχηγοί, οι οποίοι είχαν το βασικό πρόσταγμα στην όλη υπόθεση, μάλιστα ένας από αυτούς φέρεται -μέσα σε μια 5ετία- να έχει εισπράξει 584.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από τους 276 που εισέπραξαν 5,5 εκατ. ευρώ, οι περισσότεροι έχουν δεσμούς συγγένειας μεταξύ τους και στην πλειοψηφία τους οι περισσότεροι δεν έχουν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα γενικότερα, καθώς δεν είναι ούτε αγρότες, ούτε κτηνοτρόφοι.

