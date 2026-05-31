ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

Χωρίς εκπλήξεις αλλά με ξεκάθαρη διάθεση να διατηρήσει τα «δυνατά του χαρτιά» προχωρά ο ΣΚΑΪ στον σχεδιασμό της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Σύμφωνα με τη RealLife της Real News, το κανάλι του Φαλήρου φαίνεται πως ποντάρει στη δοκιμασμένη και επιτυχημένη συνταγή των τελευταίων ετών, «κλειδώνοντας» οριστικά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου χωρίς δραματικές αλλαγές.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται οι «Δεκατιανοί». Ο Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, οι οποίοι ανέλαβαν τα ηνία της πρωινής ενημέρωσης του σταθμού το 2022, βρίσκονται πλέον σε τροχιά ανανέωσης. Οι δύο δημοσιογράφοι οδεύουν ολοταχώς προς την επέκταση της συνεργασίας τους, καθώς πρόθεση της διοίκησης είναι να πέσουν οι τελικές υπογραφές για τα νέα τους συμβόλαια μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με την παραμονή της Φαίης Μαυραγάνη στην πολύ πρωινή ζώνη (slot), δείχνει ότι ο ΣΚΑΪ δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στα πρόσωπα που κέρδισαν το στοίχημα της τηλεθέασης, διατηρώντας το ενημερωτικό του μπλοκ αρραγές απέναντι στον ανταγωνισμό.

