Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και άλλοι 3 βουλευτές

Την Τρίτη, εκτός απροόπτου, αναμένεται τελικά να κάνουν το βήμα εξόδου από τη Νέα Αριστερά ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές δηλαδή οι Δημήτρη Τζανακόπουλος, Νάσος Ηλιόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου και Χουσεϊν Ζεϊμπέκ. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί ο Οζγκιούρ Φερχάτ, πριν δύο εβδομάδες.

Εφόσον συντελεστούν οι αποχωρήσεις διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς για κόμμα που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές (από διάσπαση) και δεν προήλθε από τις εκλογές, απαιτείται μίνιμουμ αριθμός 10 βουλευτών για τον σχηματισμό Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη Νέα Αριστερά, θα παραμείνουν οι βουλευτές, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Πέτη Πέρκα, Θοδωρής Δρίτσας και Σία Αναγνωστοπούλου.

Οι διαφωνίες και το αγεφύρωτο ρήγμα

Οι διαφωνίες για τη στρατηγική συμμαχιών που ταλανίζουν το κόμμα από πέρυσι και καταγράφηκαν επανειλημμένως στο πρόσφατο συνέδριο αλλά και στη συνέχεια, έχει προκαλέσει αγεφύρωτο ρήγμα, καθώς οι 7 βουλευτές προσβλέπουν στη δυνατότητα συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό όμως αφορά επόμενη φάση, προς το παρόν φαίνεται πως μιλάμε για ανεξαρτητοποιήσεις και όχι για παραιτήσεις – από την ΕΛ.Α.Σ. έχουν στείλει μηνύματα ότι δεν θέλουν εν ενεργεία βουλευτές.

Ο κύβος ερρίφθη σε πλατιά σύσκεψη το βράδυ της Πέμπτης στην οποία μετείχαν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γραμματείς Νομαρχιακών, κ.λπ. που επίσης θα αποχωρήσουν μαζί με τους βουλευτές. Σε αυτή την σύσκεψη συζητήθηκε η διαμόρφωση κειμένου που θα εξηγεί τους λόγους της αποχώρησης, δηλαδή την συμμετοχή σε ένα προοδευτικό ενωτικό σχήμα, με στόχο την αποτροπή μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την περασμένη εβδομάδα, είχε συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να καλεί με την ομιλία του, όσοι σκέφτονται να αποχωρήσουν να το κάνουν γρήγορα, ώστε το κόμμα να προχωρήσει παρακάτω και να σταματήσει να εκπέμπει θολό στίγμα.

