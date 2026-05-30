search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 18:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2026 17:34

Την Τετάρτη, στη 1, η κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο

30.05.2026 17:34
tagaras

Την Τετάρτη θα πουν το τελευταίο αντίο στον υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες.

Ο γιος του, Χρήστος, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μέρος και την ώρα της κηδείας του βουλευτή Κορινθίας της ΝΔ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

«Μέσα στη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Νίκου Ταγαρά, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά που στέκεστε στο πλευρό μας με την αγάπη και τον σεβασμό σας.

Το τελευταίο αντίο στον άνθρωπό μας, που υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση τον τόπο του και την πατρίδα, θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, την Τετάρτη (3/6) στη 1 το μεσημέρι όπου η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί για απόδοση τιμών. Στη συνέχεια, η ανάπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Η Φλόγα”, μέσω του ειδικού κυτίου που θα βρίσκεται στον χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας τη μνήμη του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» με 54 επιβαίνοντες – Πορεύται με μειωμένη ταχύτητα στους Παξούς

«Βούλιαξαν» οι παραλίες της Αττικής – …Τριήμερο στις ακτές για όσους έμειναν στην πόλη

Τρόμος στη Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε πίστα καρτ και σήκωσε τα πάντα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peiratiko tourkia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες στην Αττάλεια (Video)

finalChL
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελικός Champions League: Γιορτινοί οι δρόμοι της Βουδαπέστης από οπαδούς της Παρί και της Άρσεναλ (Videos)

TSIMTSILI_MESSAROPOULOU_HAPPYDAY130325
LIFESTYLE

Το μήνυμα της Τσιμτσιλή στην Τίνα Μεσσαροπούλου (Video)

Pete Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» Χέγκσεθ με τους Ευρωπαίους: «Ανοίξατε διάπλατα τα σύνορά σας, αδειάσατε τους στρατούς σας» (Video)

tagaras
ΕΛΛΑΔΑ

Την Τετάρτη, στη 1, η κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

TSIPRAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛ.Α.Σ. οργανώνεται: Έρχονται τα προσωρινά όργανα, ξεκινά οικονομική καμπάνια, οργώνουν τη χώρα οι «εθελοντές»

turkish_navy_new_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μεγάλο ερώτημα του Αιγαίου: Θα βρεθεί η Ελλάδα «μόνη» απέναντι στην Τουρκία για τη Mavi Vatan;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 17:56
peiratiko tourkia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες στην Αττάλεια (Video)

finalChL
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελικός Champions League: Γιορτινοί οι δρόμοι της Βουδαπέστης από οπαδούς της Παρί και της Άρσεναλ (Videos)

TSIMTSILI_MESSAROPOULOU_HAPPYDAY130325
LIFESTYLE

Το μήνυμα της Τσιμτσιλή στην Τίνα Μεσσαροπούλου (Video)

1 / 3