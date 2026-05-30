ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 18:14
30.05.2026 17:55

Πανικός στην Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες στην Αττάλεια (Video)

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν 148 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι τουρίστες, όταν το θεματικό τουριστικό σκάφος «Big Boss Diamond» άρχισε να βυθίζεται ανοικτά των τουρκικών ακτών στη Μεσόγειο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή κοντά στο «Νησί του Παραδείσου» (Paradise Island), κατά τη διάρκεια ημερήσιας κρουαζιέρας. Το εντυπωσιακό σκάφος, το οποίο οι διαχειριστές του διαφημίζουν ως το μεγαλύτερο «πειρατικό» πλοίο στην Τουρκία, άρχισε να μπάζει νερά στον κόλπο Akvaryum, με αποτέλεσμα να βυθιστεί εντός μίας μόλις ώρας.

Σκηνές πανικού και άμεση κινητοποίηση

Στο πλοίο επέβαιναν και 20 παιδιά, καθώς το συγκεκριμένο δρομολόγιο αποτελούσε δημοφιλή επιλογή για οικογένειες, προσφέροντας παράλληλα πάρτι με απεριόριστο αλκοόλ.

Βίντεο και φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε, με δεκάδες τουρίστες που φορούσαν τα μαγιό τους να πηδούν στη θάλασσα για να σωθούν, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να κρατηθούν από το κατάστρωμα του πλοίου που έγερνε επικίνδυνα.

«Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι είμαι ζωντανή και κατάφερα να βγω από εκεί μέσα», δήλωσε μια Βρετανίδα τουρίστρια. Αρκετοί επιβάτες απέδωσαν το ατύχημα σε μηχανική βλάβη, με έναν από αυτούς να αναφέρει ότι εκδηλώθηκε φωτιά στον κινητήρα, ενώ ένας άλλος δήλωσε: «Η μηχανή εξερράγη και έπρεπε να πηδήξουμε από το ένα σκάφος στο άλλο».

Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης

Η κινητοποίηση των τουρκικών αρχών και των παραπλεόντων σκαφών ήταν άμεση, αποτρέποντας μια μεγάλη τραγωδία.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Κυβερνήτης της Μούγλα ανέφερε: «Μετά τη σχετική αναφορά, δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή συντόνισαν την εκκένωση των πολιτών με τη συνδρομή κοντινών σκαφών. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξαν θύματα, τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας. Όλοι οι απομακρυνθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά».

Λίγες ώρες πριν από το ατύχημα, οι επιβάτες διασκέδαζαν στο κατάστρωμα, χωρίς να υποψιάζονται τι θα ακολουθούσε. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο εξέδωσε ανακοίνωση στο Instagram, ευχαριστώντας το κοινό για το ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και ενημερώνοντας ότι οι κρουαζιέρες θα συνεχιστούν προσωρινά με άλλο σκάφος της εταιρείας.

