Η ΕΛ.Α.Σ. οργανώνεται: Έρχονται τα προσωρινά όργανα, ξεκινά οικονομική καμπάνια, οργώνουν τη χώρα οι «εθελοντές»

Τα πρώτα βήματα οργάνωσης του κόμματος και της διασύνδεσής του με την κοινωνία κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, μετά τα «γεννητούρια» του Θησείου.

Ήδη έχει γίνει γνωστό ότι το κόμμα θα αναπτυχθεί σε μια δομή «ομόκεντρων κύκλων», γύρω από τον βασικό οργανωτικό πυρήνα που αποτελείται αυτή τη στιγμή από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ως προς τη λειτουργία του, το κόμμα χαρακτηρίζεται «υβριδικό» αφού σε μεγάλο βαθμό θα είναι «ψηφιακό», μεγάλο βάρος δίνεται δηλαδή στην αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας για την αλληλεπίδραση της βάσης οριζόντια αλλά και με την κεντρική δομή.

Ωστόσο, υπάρχει σαφώς και το στοιχείο της φυσικής παρουσίας και προσφοράς.

Ήδη, όπως επισημαίνουν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μια σημαντική ομάδα εθελοντών η οποία πλαισιώνει την ομάδα οργάνωσης του κόμματος, αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις εθελοντικές ομάδες σε όλη τη χώρα και την κατανομή καθηκόντων. Με πρώτο καθήκον την επαφή με τους πολίτες, διαδικτυακά, με μικρές συσκέψεις, αλλά και σπίτι-σπίτι, έτσι ώστε η υπογραφή της Διακήρυξης να μην είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική διαδικασία κατανόησης της ανάγκης του κόμματος και της πολιτικής του στα πρώτα του βήματα.

Οργανωτικός πυρήνας, επικοινωνιακό επιτελείο και προσωρινά όργανα

Υπενθυμίζεται ότι αυτόν τον βασικό οργανωτικό πυρήνας στελεχών συγκροτούν ο πρώην βουλευτής Εύβοιας Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο στενός συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη Στέλιος Αποστόλου, η στενή συνεργάτιδα του Αλέξη Τσίπρα Ελένη Σταυρακάκη, η πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η πρώην διευθύντρια του Ινστιτούτου Πουλαντζάς Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς. Συντονιστής της οργανωτικής δουλειάς έχει τεθεί ο πρώην ΓΓ καταπολέμησης της Διαφθοράς Γιώργος Βασιλειάδης.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να οριστούν τα προσωρινά συλλογικά όργανα της Συμπαράταξης. Όπως εξήγησε αργά το βράδυ της Τρίτης (στο Open tv), o πανεπιστημιακός Χάρης Αθανασιάδης, μέλος του επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, σε πρώτη φάση ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα ορίσει τα μέλη των οργάνων, και στη συνέχεια όταν θα έχει προχωρήσει η εγγραφή μελών θα οργανωθεί ο τρόπος για μια συνεδριακή διαδικασία ώστε να υπάρξει εκλογή οργάνων.

Προς το παρόν έχει οριστεί ένα αρκετά ευρύ επικοινωνιακό επιτελείο με εκπρόσωπο Τύπου τη Θεώνη Κουφονικολάκου, πρώην συνήγορο του Παιδιού και με τέσσερις αναπληρωτές εκπροσώπους τον Κώστα Καρπουχτσή, τον Γιώργο Μπαλατσούκα, τον Νίκο Νυφούδη και την Άννα Παπαδοπούλου.

Ήδη από τα πρόσωπα αυτά έχουν παραταχθεί σε «διάταξη μάχης», εκπροσωπώντας στα ΜΜΕ την ΕΛ.Α.Σ. και εξηγώντας τις αρχές και τις επιδιώξεις της.

Στο μεταξύ, οι υπογραφές της Διακήρυξης συνεχίζονται, με τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού να αναφέρουν ότι ήδη την έχουν υπογράψει δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Την Πέμπτη ο Αλέξης Τσίπρας, υπενθυμίζεται, κατέθεσε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές. Αναμένεται το επόμενο διάστημα, να δίνονται στη δημοσιότητα οι υπογραφές διακεκριμένων προσώπων ή εμβληματικών προσωπικοτήτων από αυτές τις 300, όπως συνέβη για παράδειγμα με την δικαστικό Μαρία Λεπενιώτη, η οποία άλλωστε συνόδευσε τον Αλέξη Τσίπρα στον Άρειο Πάγο.

«Λίγα από πολλούς – “Όχι” στις πλούσιες χορηγίες»

Επίσης, ολοκληρώνεται η διαδικτυακή πλατφόρμα, που θα αποτελέσει πεδίο συλλογικότητας, συντονισμού και δράσης των εθελοντών μελών του κόμματος. Όχι μόνο γεωγραφικά, σε όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά και θεματικά. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Οικονομία, Εργασία, κλπ.

Σημαντικό είναι επίσης το θέμα των οικονομικών, για το οποίο ήδη έχει προκληθεί δημόσια συζήτηση με αφορμή επιθέσεις από τα άλλα κόμματα που μιλούν για ύπαρξη συμφερόντων πίσω από την ΕΛ.Α.Σ. Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη οργανώνεται και ξεκινάει τις επόμενες μέρες η καμπάνια για τα οικονομικά του κόμματος. Όπως λένε συνεργάτες του, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα και της προσωρινής ηγετικής ομάδας, που τον πλαισιώνει, είναι απλή και ξεκάθαρη: Λίγα από πολλούς. Η κατεύθυνση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αντίθεση με όσα ακούγονται και σε αντίθεση με πρακτικές που ακολουθούν άλλα κόμματα, η ΕΛ.Α.Σ. δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να στηρίζει τη δράση της σε πλούσιες χορηγίες επιχειρηματιών και εύπορων ανθρώπων, αλλά στη συμμετοχή των πολλών. Με αυτό τον τρόπο, λένε από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, έτσι το σύνθημα από την κοινωνία για την κοινωνία.

Τέλος, το επόμενο διάστημα, τα στελέχη της Συμπαράταξης θα οργώσουν τόσο τις γειτονιές των μεγάλων πόλεων όσο και της επαρχίας σε μια σειρά από εκδηλώσεις με ομιλητές τοπικά, αλλά και κεντρικά στελέχη. Η κατεύθυνση είναι οι εκδηλώσεις αυτές να μην αντιγράφουν τις κλασσικές κομματικές εκδηλώσεις, με έναν ομιλητή και πολλούς ακροατές, αλλά να είναι εκδηλώσεις διαλόγου, που θα δώσουν την ευκαιρία σε πολλούς όχι μόνο να γνωριστούν με τις θέσεις της ΕΛΑΣ, αλλά και να συμβάλουν στη διαμόρφωσή τους.

