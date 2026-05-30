«Τουρ» στον νέο εκθεσιακό χώρο του «ελληνικού CSI»

Πώς μπορεί ένα λευκό χαρτί να αποκαλύψει μια πλαστογραφία; Πώς ανακτώνται δεδομένα από ένα καμένο κινητό τηλέφωνο; Και πώς ένα αποτύπωμα ή μια τρίχα μπορούν να «ξεκλειδώσουν» μια υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη για χρόνια; Οι απαντήσεις βρίσκονται στον νέο εκθεσιακό διαδραστικό χώρο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), έναν χώρο που φέρνει το κοινό πιο κοντά στην επιστήμη που βρίσκεται πίσω από την αναζήτηση της αλήθειας.

Στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δημιουργήθηκε ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος αφιερωμένος στην ιστορία, την εξέλιξη και τη συμβολή των εφαρμοσμένων εγκληματολογικών επιστημών (Forensics) στη διαλεύκανση σοβαρών υποθέσεων και στην προστασία της κοινωνίας. Ο χώρος φιλοξενεί αυθεντικά πειστήρια, ιστορικά τεκμήρια, εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό και εκθέματα που αποτυπώνουν τη διαχρονική πορεία της εγκληματολογικής έρευνας στην Ελλάδα.

Όπως εξήγησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η ταξίαρχος Βασιλική Αθανασοπούλου, βοηθός του Διευθυντή της ΔΕΕ, υποστράτηγου Σπύρου Λάσκου, η δημιουργία του χώρου προέκυψε από ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον σχολείων, πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών φορέων, εκπροσώπων και Αρχών επιβολής του νόμου να γνωρίσουν από κοντά το έργο της Διεύθυνσης. Μέχρι σήμερα οι επισκέπτες ξεναγούνταν στους χώρους των Εργαστηρίων, κάτι που, όπως σημειώνει, δημιουργούσε πρακτικές δυσκολίες, αλλά και ζητήματα λειτουργίας μιας Υπηρεσίας πιστοποιημένης και διαπιστευμένης, που διαχειρίζεται καθημερινά ευαίσθητα πειστήρια και σοβαρές υποθέσεις.

«Το κτίριο είχε εξαρχής πρόβλεψη για μουσείο. Εμείς όμως, ξεφύγαμε από τον όρο “μουσείο” και δημιουργήσαμε έναν πρότυπο διαδραστικό εκθεσιακό χώρο. Δεν θέλαμε απλώς να εκθέσουμε αντικείμενα. Θέλαμε να δώσουμε αφορμές για συζήτηση, προβληματισμό και γνώση», αναφέρει.

Η σκηνή του εγκλήματος και η αναζήτηση της αλήθειας

Η φιλοσοφία αυτή είναι εμφανής από την πρώτη κιόλας στιγμή μέσα στην αίθουσα. Ο επισκέπτης βρίσκεται μπροστά σε μια προσομοιωμένη σκηνή εγκλήματος, σχεδιασμένη να αναπαριστά το χάος και την ένταση που συχνά επικρατεί σε πραγματικές υποθέσεις.

«Οι περισσότεροι φαντάζονται μια σκηνή εγκλήματος τακτοποιημένη. Στην πραγματικότητα είναι το ακριβώς αντίθετο. Υπάρχει χάος. Και μέσα σε αυτό το χάος καλούμαστε να βρούμε την αλήθεια», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Μέσα από ειδικό οπτικοακουστικό υλικό παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η διαδικασία που ακολουθούν οι εξερευνητές και οι μετέπειτα πραγματογνώμονες: η απομόνωση του χώρου, η φωτογράφιση, η σήμανση των ευρημάτων και η συλλογή των πειστηρίων που στη συνέχεια οδηγούνται στα εργαστήρια για ανάλυση. Όπως τονίζεται κατά την ξενάγηση, τα πειστήρια «δεν έρχονται μόνα τους» στα εργαστήρια, αλλά αποτελούν το τελικό στάδιο μιας εξαιρετικά απαιτητικής διαδικασίας που ξεκινά στον τόπο του εγκλήματος.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της δακτυλοσκόπησης, της βαλλιστικής, της εξέτασης των ψηφιακών πειστηρίων, της εγκληματολογικής φωτογράφησης, της δικαστικής γραφολογίας, της χημείας και της ανάλυσης DNA. Ιδιαίτερη θέση κατέχει το βαλιτσάκι του εξερευνητή σκηνής εγκλήματος, το οποίο περιλαμβάνει τον βασικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κατά την αυτοψία.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μουσεία, μεγάλο μέρος των εκθεμάτων μπορεί να αγγιχτεί από τους επισκέπτες. Η φιλοσοφία του χώρου είναι η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση. «Δεν θέλαμε όλα να βρίσκονται πίσω από γυάλινες προθήκες. Θέλαμε ο κόσμος να μπορεί να πλησιάσει, να παρατηρήσει, να αγγίξει και να καταλάβει καλύτερα τι ακριβώς κάνουμε», λέει.

Ιστορικά τεκμήρια και υποθέσεις που σημάδεψαν την Ελλάδα

Στις προθήκες του εκθεσιακού χώρου συναντά κανείς παλαιά δελτία δακτυλοσκόπησης, ιστορικά αρχεία αναζητήσεων, εξοπλισμό επιτόπιας έρευνας, φωτογραφικές μηχανές διαφορετικών εποχών, αλλά και τεκμήρια που συνδέονται με υποθέσεις που σημάδεψαν την ελληνική εγκληματολογική ιστορία, όπως στοιχεία από την υπόθεση του «Δράκου του Σέιχ Σου».

Ένα από τα εκθέματα που φαίνεται να κερδίζει ήδη το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι η ιστορία των πρώτων serial killers που έδρασαν στην Ελλάδα, και εκτελέστηκαν για τα εγκλήματά τους τον Δεκέμβριο του 1969. Πρόκειται για τους Γερμανούς Χέρμαν Ντουφτ (Hermann Duft) και Χανς Μπασενάουερ (Hans Wilhelm Bassenauer), οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα την άνοιξη του 1969 και διέπραξαν 5 ληστείες και 6 δολοφονίες με θύματα οδηγούς ταξί και διερχόμενους πολίτες, προκαλώντας σοκ στην ελληνική κοινωνία.

Από το χαρτί στις ψηφιακές Βάσεις δεδομένων

Ένα από τα μεγαλύτερα άλματα των τελευταίων δεκαετιών είναι η ψηφιοποίηση. Σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σχεδόν το σύνολο του εγκληματολογικού αρχείου της χώρας έχει πλέον ψηφιοποιηθεί, επιτρέποντας την ταχύτερη αναζήτηση στοιχείων και τη διασύνδεση με ευρωπαϊκά Συστήματα ανταλλαγής δεδομένων.

Η τεχνολογία, ωστόσο, δεν σταματά στις Βάσεις δεδομένων. Στον χώρο των ψηφιακών πειστηρίων οι επισκέπτες μπορούν να δουν πώς οι ειδικοί ανακτούν κρίσιμες πληροφορίες από συσκευές που φαίνονται κατεστραμμένες. «Μας έχουν φέρει κινητά τηλέφωνα καμένα, πυροβολημένα ή σοβαρά κατεστραμμένα και έχουμε καταφέρει να ανακτήσουμε δεδομένα. Δεν θεωρούμε ποτέ ότι κάτι είναι χαμένο πριν το εξετάσουμε», τονίζει η ταξίαρχος.

Παράλληλα, ο εκθεσιακός χώρος αναδεικνύει και τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην εγκληματολογική έρευνα. Από τις παλιές φωτογραφικές μηχανές και τις γυάλινες φωτογραφικές πλάκες μέχρι τα σύγχρονα ψηφιακά εργαστήρια και τα εργαλεία ανάκτησης δεδομένων.

Όσο για το μέλλον, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η διαρκής αύξηση των υποθέσεων κυβερνοεγκλήματος δημιουργούν νέες προκλήσεις. Η ΔΕΕ επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ενίσχυσης με νέους επιστήμονες, κυρίως στους τομείς της πληροφορικής και των βιοχημικών αναλύσεων.

DNA και οι νέες προκλήσεις

Παράλληλα, ιδιαίτερη θέση κατέχει η επιστήμη του DNA, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της σύγχρονης εγκληματολογίας. Όπως εξηγούν τα στελέχη της Διεύθυνσης, δείγματα μπορούν να αντληθούν σχεδόν από οτιδήποτε: από μία τρίχα, μια γόπα τσιγάρου, μια τσίχλα ή οποιοδήποτε βιολογικό ίχνος έχει αφήσει πίσω του ένας άνθρωπος.

Ωστόσο, η αξία του DNA δεν περιορίζεται στην ταυτοποίηση δραστών. «Δεν είμαστε εδώ μόνο για να ενοχοποιούμε. Είμαστε εδώ και για να αθωώνουμε ανθρώπους», τονίζουν οι ειδικοί της Διεύθυνσης, υπογραμμίζοντας ότι η εγκληματολογική επιστήμη λειτουργεί πρωτίστως ως εργαλείο απονομής δικαιοσύνης.

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί επίσης κρίσιμο παράγοντα. Τα αποτυπώματα και τα γενετικά προφίλ που καταχωρίζονται στις βάσεις δεδομένων μπορούν να δώσουν απαντήσεις ακόμη και έπειτα από πολλά χρόνια, όταν προκύψει ταυτοποίηση σε άλλη χώρα ή σε νέα έρευνα.

«Υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις που περιμένουν ένα αποτύπωμα ή ένα DNA για να λυθούν. Μπορεί μια νέα καταχώριση σε ευρωπαϊκή βάση να δώσει απάντηση ακόμη και μετά από δεκαετίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πέρα όμως από την εξιχνίαση εγκλημάτων, ο εκθεσιακός χώρος φωτίζει και μια λιγότερο γνωστή πτυχή του έργου της Διεύθυνσης: τη συμμετοχή στην αναγνώριση θυμάτων μαζικών καταστροφών. Μέσα από ειδική θεματική ενότητα παρουσιάζεται η συμβολή των εγκληματολογικών επιστημόνων στην ταυτοποίηση θυμάτων και στην παροχή απαντήσεων στις οικογένειές τους.

Ο χώρος αξιοποιεί παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Κάθε έκθεμα συνοδεύεται από QRcode που οδηγεί σε ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές σελίδες με αναλυτικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία και οπτικοακουστικό υλικό, επιτρέποντας στον επισκέπτη να εμβαθύνει στην ιστορία κάθε αντικειμένου. «Κανένα έκθεμα δεν μιλάει από μόνο του. Χρειάζεται να το ντύσεις με την ιστορία του για να αποκτήσει νόημα», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές επισημάνσεις κατά την παρουσίαση του χώρου.

Τελικά, το μεγαλύτερο μήνυμα που αφήνει ο νέος εκθεσιακός χώρος δεν αφορά μόνο στην τεχνολογία ή τα εντυπωσιακά πειστήρια. Αφορά στη διαρκή προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας. Γιατί, όπως επαναλαμβάνουν οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πίσω από κάθε αποτύπωμα, κάθε ίχνος DNA και κάθε ψηφιακό δεδομένο μπορεί να κρύβεται το κομμάτι του παζλ που θα οδηγήσει στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης και, τελικά, στην απονομή δικαιοσύνης.

