ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 12:55
30.05.2026 11:16

Φωτιά στον λόφο του Λυκαβηττού – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε, λίγο πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από τη φωτιά που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στον Λόφο του Λυκαβηττού, επί της οδού Σαρανταπήχου.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Πυροσβεστική ενώ η τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σαρανταπήχου, από το ύψος της οδού Δοξαπατρή.

Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους μέχρι να τεθεί η κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο.

