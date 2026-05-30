Φωτιά στον λόφο του Λυκαβηττού – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συναγερμός σήμανε, λίγο πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από τη φωτιά που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στον Λόφο του Λυκαβηττού, επί της οδού Σαρανταπήχου.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Πυροσβεστική ενώ η τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σαρανταπήχου, από το ύψος της οδού Δοξαπατρή.

Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους μέχρι να τεθεί η κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ποδηλατικού αγώνα στα νότια προάστια Αττικής

Σε εξέλιξη η έξοδος του τριημέρου του Αγ. Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση στον Πειραιά, καθυστερήσεις στον Κηφισό, γεμάτα δρομολόγια ΚΤΕΛ (Video)



