Κώστας Τσουρός: «Απογοητεύτηκα από κάποιους συνάδελφους…» (Video)

Για τις συμπεριφορές που τον απογοήτευσαν, αλλά και για όσους στάθηκαν στο πλευρό του, μίλησε ο Κώστας Τσουρός.

Λίγο μετά το φινάλε, της εκπομπής «Το ’Χουμε», που έριξε χθες αυλαία, ο παρουσιαστής μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε τόσο στην υποστήριξη που έλαβε το τελευταίο διάστημα όσο και σε πρόσωπα του τηλεοπτικού χώρου με τα οποία διατηρεί καλές σχέσεις.

«Απογοητεύτηκα από κάποιους συνάδελφους… Η Κατερίνα Καινούργιου ξέρω ότι με έχει στηρίξει, το ‘χω ακούσει… Δεν με έχει στηρίξει όλη της η εκπομπή, με έχει στηρίξει η Κατερίνα. Αφού λέει ότι χάλασα το προφίλ μου, για να το βλέπει προφανώς, εντάξει. Αλλά δεν κρατάω κακίες, ειδικά σε παρουσιαστές που με έχουν στηρίξει όντως. Δηλαδή άνθρωποι της πρώτης γραμμής στην τηλεόραση, η αλήθεια είναι ότι με στήριξαν και τους ευχαριστώ πολύ. Άλλοι δεν με στήριξαν στην τηλεόραση, που δεν είναι της πρώτης γραμμής», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στη σχέση που διατηρεί με τον Γιώργο Λιάγκα, δίνοντας μια ξεκάθαρη απάντηση στα σχετικά ερωτήματα.

«Αν σου πω ότι οι σχέσεις μου με τον Γιώργο Λιάγκα είναι καλές, θα το πιστέψεις; Είναι πολύ καλές», κατέληξε.

