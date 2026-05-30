Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΕΦΙΑΛΤΗΣ Η ΣΤΕΓΑΣΗ για 1.130.000 νοικοκυριά!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς”
ΕΣΤΙΑ: “Ο λαϊκισμός επιστρέφει”
Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΚΛΙΝΑΤΕ ΕΠ’ ΑΡΙΣΤΕΡΑ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Απάντηση θα δώσει η πάλη του λαού! Καμιά αναμονή για “σωτήρες” “
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ: “Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη Αλλαγή”
ΤA NEA: “ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ”
ΚONTRA: “ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΝΔ”
