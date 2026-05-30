ΝΔ: Η Καρυστιανού, ο Τσίπρας και το… τρίτο χτύπημα

Μπορεί Καρυστιανού και Τσίπρας να προχώρησαν στην ανακοίνωση/ παρουσίαση των κομμάτων τους, ωστόσο στη ΝΔ περιμένουν με ενδιαφέρον το… τρίτο χτύπημα: την ανακοίνωση πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματος Αντώνη Σαμαρά.

Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός προτίθεται να προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις εντός του Ιουνίου, πηγαίνοντας λίγο πίσω την όλη διαδικασία (κάποιες φήμες έφεραν τον Α. Σαμαρά να σχεδιάζει την παρουσίαση για τις 29 Μαΐου – συμβολική ημέρα, καθώς το 1453 «έπεσε» η Κωνσταντινούπολη).

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι – σύμφωνα με «γαλάζιες» πηγές – ότι ύστερα από κάποιο διάστημα αμφιταλαντεύσεων φαίνεται πλέον ότι ο Σαμαράς είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος, κάτι που, όπως εκτιμούν οι ίδιες πηγές, μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στη ΝΔ, σε εκλογικό επίπεδο.

