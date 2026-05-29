ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 16:25
29.05.2026 14:42

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα – Μάχη για την 3η θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ -Καρυστιανού

Στην πρώτη δημοσκόπηση μετά και την επισημοποίηση της παράταξης του Αλέξη Τσίπρα, σχηματίζεται μια εικόνα για το πολιτικο τοπίο, στο οποίο υπάρχουν σημαντικές ανατροπές.

Η δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του flash.gr, διατηρεί άνετα πρώτη τη ΝΔ, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα κα ακολουθεί. Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, όμως με μισή μονάδα διαφορά από την Ελπίδα της Μ. Καρυστιανού.

Η παρουσία των νέων δύο κομμάτων, έχει εξαφανίσει κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά σε παρατάξεις όπως αυτές της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, ενώ ακολουθεί η «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα με 12,8%.

Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ακολουθεί με 9,5% στην τέταρτη θέση. 

Στην 5η θέση, αλλά με απώλειες, είναι το ΚΚΕ που εμφανίζει ποσοστό 6,4%, με την Ελληνική Λύση να μετρά 6,3%, ενώ η Πλεύση είναι οριακά εντός Βουλής με 3,2%

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ… εξαφανίζεται καθώς πέφτει στο 1,5%, πολύ κάτω από Βαρουφάκη και Λατινοπούλου, αλλά και από τη Νίκη.

Από πού αντλούν ψήφους Τσίπρας και Καρυστιανού

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι οι ψήφοι που αντλεί από άλλα κόμματα ο Αλέξης Τσίπρας. Το… προφανές είναι ότι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τη μερίδα του λέοντος με 56%, ενώ ίσως αποτελεί έκπληξη ότι ακολουθούν στη δεύτερη θέση οι ψηφοφόροι της Κωνσταντοπούλου με 28% και μετά του ΠΑΣΟΚ με 8%.

Οσον αφορά το γιατί θα τον ψηφίσουν, το 39% δήλωσε πως θα το κάνει γιατί τον θεωρεί έντιμο πολιτικό.

Οσον αφορά την Μαρία Καρυστιανού, η «δεξαμενή» των ψήφων έρχεται από… παντού. Το μεγαλύτερο ποσοστό μάλιστα, είναι ψηφοφόροι αδιευκρίνιστων ψηφοφόρων (20%), ενώ ακολουθούν αυτοί της Νίκης (17%), της Ελληνικής Λύσης (14%) και της… ΝΔ (10%). 

Τέλος, όσον αφορά το ποιος πολιτικός αρχηγός θα μπορούσε να είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κ. Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, ένας στους 4 δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αυτά που ζήσαμε θα τα κουβαλάμε και στην επόμενη ζωή» – Μαρτυρίες Κύπριων αιχμαλώτων πολέμου του ’74

Το This is Athens City Festival έφερε Greek cinema vibes στο Πάρκο Ελευθερίας (vid.) – Μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία με τη σφραγίδα της Allwyn

Η Designia Insurance Brokers Κύριος Χορηγός στο 37ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ

Τραμπ: Οι Ιρανοί είναι «πολύ καλοί» διαπραγματευτές, αλλά οι ΗΠΑ έχουν «όλα τα χαρτιά» – «Παραχωρήσεις εξασφαλίζουμε με πυραύλους», λέει το Ιράν

Ισόβια για τον γυναικοκτόνο των Αμπελόκηπων: «Προμελετημένο το έγκλημα, αμετανόητος ο κατηγορούμενος»

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

Το δίλημμα για τις εκλογές, η ταραχή ΠΑΣΟΚ με τα γκάλοπ, ο Λοβέρδος και η Άννα, η «Masia» του Τσίπρα, η πίεση Θεοδωρικάκου στα σούπερ μάρκετ

