Τσουκαλάς για δημοσκοπήσεις: Παραβιάστηκε συμφωνία να μην γίνονται μετρήσεις για κόμματα που ακόμα δεν υπάρχουν

Βολές με πολλαπλούς αποδέκτες εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς αναφορικά με τη διενέργεια δημοσκοπήσεων και τη μέτρηση του κόμματος του Αλ. Τσίπρα, πριν από την ίδρυσή του.

«Βγήκαν με μία ημέρα διαφορά δύο μετρήσεις που έγιναν το ίδιο διάστημα και η μία δείχνει διαφορά 0,5 μονάδα (σ.σ. του ΠΑΣΟΚ) με το κόμμα του κ. Τσίπρα και η άλλη 8 μονάδες. Είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο στα όρια του στατιστικού λάθους» αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και πρόσθσε:

«Μία από τις δύο είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί έχει λάθος μεθοδολογία; Λάθος δείγμα; Είναι λάθος γιατί κάποιος, κάπου, κάποτε μπορεί να εξυπηρετεί κάτι;

Αυτά θα αξιολογηθούν και θα δούμε τις επόμενες μετρήσεις» τόνισε ο κ Τσουκαλάς και τόνισε:

«Υπήρχε συμφωνία που έλεγε δεν θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που διενεργούνται πριν την ίδρυση κομμάτων.

Εδώ είδαμε την ημερά της ίδρυσης δημοσίευση δημοσκόπησης που είχε διενεργηθεί πριν» τόνισε αναφερόμενος στο κόμμα του Τσίπρα.

Εξηγώντας για πιο λόγο υπάρχει ζήτημα με την διενέργεια δημοσκοπήσεων πριν την ίδρυση κόμματος, ο Τσουκαλάς σημείωσε:

«Υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό και ένας κόσμος που είναι σε αναμονή για τις επιλογές που θα κάνει ή έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει την κυβέρνηση της ΝΔ και ψάχνει να δει τι θέλει.

Όταν βγαίνουν δύο δημοσκοπήσεις εταιριών, που δεν ανήκουν στον σύνδεσμο ελληνικών επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων, και βγάζουν μία μέτρηση, εσείς αποκλείεται το ενδεχόμενο ένας κόσμος που βλέπει αυτές τις μετρήσεις και θα κληθεί τοποθετηθεί σε άλλες δημοκοπικές εταιρίες που είναι εγκεκριμένες να πει “α βλέπω εδώ ένα κλίμα”.;».

«Με τόση διαφήμιση 9 μηνών περίμενα ο κ. Τσίπρας να είναι και… αυτοδύναμος»

«Όταν έχουμε νέα κόμματα και έχουν γνωστά πρόσωπα στην κοινωνία ή στην πολιτική είναι λογικό να αναδιατάσσουν τον δημοσκοπικό χάρτη.

Είναι κάτι αναμενόμενο» σημείωσε κληθείς να σχολιάσει την ίδρυση του κόμματος του Τσίπρα και τις μετρήσεις που δημοσιοποιήθηκαν.

Ο ίδιος αναφερόμενος στο δημοσκοπικά ποσοστά του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού ότι «η διαπερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό».

«Ότι μπορεί για 1-2 μήνες να υπάρχου ανακατατάξεις το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών θα περίμενα να είναι… αυτοδύναμος ο κ. Τσίπρας» σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς και πρόσθεσε ότι «βλέπουμε μια επικοινωνιακή καταιγίδα».

