Από την Κρήτη το επόμενο βήμα της Καρυστιανού – Περιοδείες, νέα γραφεία και το μήνυμα «καμία συνεργασία με το παλιό σύστημα»

Σε φάση οργανωτικής ανάπτυξης και επαφής με τους πολίτες εισέρχεται πλέον το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κρίσιμο για τη διεύρυνση της παρουσίας του στην κοινωνία. Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Κινήματος από τη Θεσσαλονίκη και την κατάθεση της Ιδρυτικής Διακήρυξης στον Άρειο Πάγο, το βάρος μεταφέρεται πλέον στην οικοδόμηση δικτύου επαφών σε όλη τη χώρα, στις δημόσιες παρεμβάσεις και στη σταδιακή συγκρότηση κομματικών δομών με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα των παραδοσιακών κομμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη με στόχο την ενίσχυση της επαφής με κοινωνικά ακροατήρια της περιφέρειας. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί εάν η συγκέντρωση αυτή θα γίνει στο Ηράκλειο ή στα Χανιά, τόπο καταγωγής του πρωθυπουργού, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι αυτή θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Η Κρήτη θεωρείται από το επιτελείο της Καρυστιανού περιοχή με αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς καταγράφεται έντονη κινητικότητα πολιτών που αναζητούν εναλλακτική πολιτική έκφραση πέραν των υφιστάμενων κομματικών σχηματισμών. Από την Κρήτη λοιπόν θα ξεκινήσει η περιοδεία της Μαρίας Καρυστιανού η οποία θα συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την άμεση επαφή με κοινωνικές ομάδες που εμφανίζονται αποστασιοποιημένες από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα και όχι μόνο. Επίσης, σχεδιάζεται και μια μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα χωρίς ακόμη να έχει αποφασιστεί εάν θα είναι στην πλατεία του Συντάγματος ή αλλού.

Στο οργανωτικό επίπεδο, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση χώρου που θα στεγάσει τα πρώτα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται συγκεκριμένη πρόταση για έναν χώρο που δεν θα παραπέμπει στη λογική των κλασικών κομματικών γραφείων. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στρατηγική επιλογή του κόμματος να διατηρήσει σαφείς αποστάσεις από τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα. Στελέχη του Κινήματος απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας ή συγκυβέρνησης με τα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα, υποστηρίζοντας ότι αυτά έχουν ευθύνη για τη συνολική πολιτική και θεσμική κρίση των τελευταίων ετών. Η θέση αυτή διατυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση και στο εσωτερικό του κόμματος, όπου κυριαρχεί η αντίληψη ότι το εγχείρημα οφείλει να διατηρήσει πλήρη πολιτική αυτονομία.

Ωστόσο, στελέχη της Καρυστιανού αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικού διαλόγου με νέους σχηματισμούς που ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον μέσα από ευρύτερες πολιτικές ανακατατάξεις. Όπως σημειώνουν, η συζήτηση για πιθανές συνεργασίες δεν αφορά πρόσωπα ή κόμματα του σημερινού πολιτικού συστήματος, αλλά νέα πολιτικά εγχειρήματα που θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός στρατηγικός στόχος του κόμματος παραμένει η αυτόνομη πολιτική πορεία και η διεκδίκηση αυτοδυναμίας σε βάθος χρόνου.

Το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα αποτυπώθηκε με σαφήνεια και στην ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία» μετά την ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία», στα όσα ανέφερε ο κ. Τσίπρας, ενώ ασκείται συνολική κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού, με αναφορές στο τρίτο μνημόνιο, στη διαχείριση του δημοψηφίσματος του 2015 αλλά και στο ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών.

