My Market: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ έως το 2029 σε επέκταση καταστημάτων και ψηφιακό μετασχηματισμό

Στα €1,67 δισ. έφτασαν οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις της METRO ΑΕΒΕ για το 2025, αυξημένες κατά 3% σε σχέση με το 2024. Η εταιρεία συνέχισε με σταθερά βήματα τη στρατηγική της ανάπτυξη, υλοποιώντας επενδύσεις ύψους €72 εκατ., με έμφαση στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου της, στη διεύρυνση του μοντέλου My market Local, στην ενίσχυση της παρουσίας της στην Κύπρο, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το 2025 ήταν μία χρονιά με έντονες προκλήσεις για την αγορά, καθώς το ρυθμιζόμενο περιβάλλον, οι συνεχιζόμενες παρεμβάσεις στην εμπορική πολιτική, τα αυξημένα λειτουργικά κόστη και οι διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες συνέχισαν να επηρεάζουν τον κλάδο. Παρά τις πιέσεις, η METRO διατήρησε σταθερή αναπτυξιακή πορεία, επενδύοντας στη λειτουργική της αποτελεσματικότητα, στην τεχνολογία, στην εξυπηρέτηση πελατών και στη στήριξη των ανθρώπων της.

Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €70,1 εκατ. έναντι €73,9 εκατ. το 2024 (μείωση 5,1%). Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ. έναντι €23,1 εκατ. το προηγούμενο έτος, (αύξηση 14,7%). Τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν στο 1,56% των καθαρών πωλήσεων. Οι επενδύσεις για το 2025 διαμορφώθηκαν σε €72 εκατ. με το μεγαλύτερο ποσοστό να έχει απορροφηθεί για την ανάπτυξη του δικτύου.

Τα My market και τα My market Local

Σταθερά ανοδική παραμένει η πορεία των My market, με την αλυσίδα να επενδύει στην οργανική της ανάπτυξη, στην αναβάθμιση του δικτύου και στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη. Το 2025 άνοιξαν 3 νέα καταστήματα My market, ενώ υλοποιήθηκε πλάνο ανακαινίσεων σε 8 καταστήματα. Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί 5 νέα καταστήματα και 4 ανακαινίσεις.

Τα My market Local συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης του δικτύου, κερδίζοντας σταθερά το ενδιαφέρον νέων συνεργατών και ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας σε αστικές και τουριστικές περιοχές. Τον Μάιο του 2026 το δίκτυο αριθμεί 74 καταστήματα My market Local, ενώ έως το τέλος του 2026 ο στόχος είναι να πλησιάσει τα 100 καταστήματα. Τα My market Local έχουν ήδη παρουσία σε επιλεγμένους νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος, η Αντίπαρος και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές παραμένει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Τα METRO Cash & Carry

Τα METRO Cash & Carry διατήρησαν την ηγετική τους θέση στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, συνεχίζοντας να επενδύουν στη διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών και στην ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών. Το 2025, το δίκτυο ενισχύθηκε με ένα νέο κατάστημα, ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το επόμενο κατάστημά της στη Χίο, με στόχο τη λειτουργία του το 2027.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.metrocashandcarry.gr συνέχισε τη δυναμική του ανάπτυξη. Το 2025 κατέγραψε αύξηση πελατών 42% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη στους πελάτες Ho.Re.Ca. (+54%). Η συμμετοχή του eshop στο σύνολο των πωλήσεων της αλυσίδας έφτασε στο 12,6%, ενώ ο τζίρος αυξήθηκε κατά 49% και οι παραγγελίες κατά 55,7% σε σχέση με το 2024.

MCC BEST VALUE | Κύπρος

Η επένδυση της METRO στην Κύπρο συνεχίζει να αποδίδει θετικά. Στα 6 χρόνια λειτουργίας της, η MCC BEST VALUE έχει εδραιώσει την παρουσία της στην κυπριακή αγορά, αποτελώντας πλέον έναν αξιόπιστο προορισμό για τους επαγγελματίες.

Το νέο κατάστημα στη Λευκωσία άνοιξε τον Μάρτιο, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα της METRO στην αγορά της Κύπρου. Από το 2020, η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από €20 εκατ. στην κυπριακή αγορά.

Σχεδιασμός 2026 και Επενδύσεις

Ο κύκλος εργασιών για το 2026 εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα €1,775 δισ., ενώ η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί ένα φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης. Για την περίοδο 2026–2029, το επενδυτικό πλάνο της METRO ΑΕΒΕ προβλέπει επενδύσεις ύψους πάνω από €280 εκατ..

Η ανάπτυξη του δικτύου παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, τόσο μέσα από νέα My market όσο και κυρίως μέσα από τη δυναμική επέκταση των My market Local. Τα METRO Cash & Carry εστιάζουν στην περαιτέρω διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., αξιοποιώντας το φυσικό δίκτυο, τις υποδομές διανομής και το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας.

Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας. Νέες εφαρμογές και τεχνολογικές λύσεις αξιοποιούνται για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της εμπειρίας πελάτη, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την καλύτερη υποστήριξη των εργαζομένων, των συνεργατών και των προμηθευτών. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης τις επενδύσεις της στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

