Καιρός: «Μύρισε» καλοκαιράκι, με 30άρια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (video)

«Μύρισε» καλοκαιράκι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο καιρός είναι αίθριος και έτσι προβλέπεται να συνεχίσει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Συγκεκριμένα τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ δημιουργούν… αισιοδοξία σε όσους έχουν αποφασίσει εκδρομή για το τριήμερο.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 – 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα δυτικά και νότια.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός του Αγίου Πνεύματος

Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, στα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και βροχές στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Χανιά: Στη ΜΕΘ 30χρονος από το Κολυμπάρι – Τον μαχαίρωσαν στην καρδιά μέσα στο σπίτι του

Βέροια: Έσωσαν 5 μικρά αγριογούρουνα και τη μητέρα τους – Είχαν πέσει σε στέρνα (Video)

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Γιώργος Μυλωνάκης (video)