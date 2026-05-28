Ανώτερος αξιωματούχος της CIA συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, αφού πράκτορες του FBI εντόπισαν εκατοντάδες ράβδους χρυσού αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων στο σπίτι του στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οι New York Times.

Ο Ντέιβιντ Ρας κρατείται εν αναμονή ακρόασης, κατηγορούμενος για κλοπή δημόσιου χρήματος μέσω ψευδών δελτίων παρουσίας.

Η κατηγορία

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η κατηγορία που έχει απαγγελθεί σε βάρος του αφορά το ότι φέρεται να διόγκωσε τα ακαδημαϊκά του προσόντα και να έλαβε αποδοχές στρατιωτικής άδειας αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ισχυρίστηκε ψευδώς πως ήταν μέλος της Εφεδρείας του Ναυτικού, ενώ είχε αποστρατευθεί.

Τα έγγραφα περιγράφουν τον Ρας ως «πρώην υπάλληλο επιπέδου ανώτερης εκτελεστικής υπηρεσίας σε κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ». Σύμφωνα με πηγές των New York Times μέχρι πολύ πρόσφατα κατείχε ανώτερη θέση στη CIA.

Η εσωτερική έρευνα της CIA

Σε κοινή ανακοίνωση, CIA και FBI ανέφεραν ότι η σύλληψη έγινε στις 19 Μαΐου, αφού εσωτερική έρευνα της CIA εντόπισε πιθανές παραβιάσεις του νόμου και ο διευθυντής της υπηρεσίας, Τζον Ράτκλιφ, παρέπεμψε την υπόθεση στο FBI.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, από τον περασμένο Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, ο Ρας ζήτησε και έλαβε «σημαντική ποσότητα ξένου συναλλάγματος και δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε ράβδους χρυσού» για έξοδα που σχετίζονταν με την εργασία του.

Όταν η CIA έλεγξε πού είχαν αποθηκευτεί ο χρυσός και τα ξένα νομίσματα, η υπηρεσία «δεν μπόρεσε να εντοπίσει τις ράβδους χρυσού ή σημαντικές ποσότητες του ξένου συναλλάγματος».

Τι βρήκε το FBI στο σπίτι του

Στις 18 Μαΐου, πράκτορες του FBI ερεύνησαν το σπίτι του Ρας και βρήκαν περίπου 303 ράβδους χρυσού, καθεμία από τις οποίες ζύγιζε περίπου ένα κιλό. Με βάση την τιμή του χρυσού, η εκτιμώμενη αξία τους ξεπερνούσε τα 40 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ερευνητές κατέσχεσαν επίσης περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και σχεδόν τρεις δωδεκάδες πολυτελή ρολόγια, πολλά από αυτά Rolex.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Τα δικαστικά έγγραφα δεν εξηγούν γιατί ο Ρας φέρεται να κρατούσε τόσο μεγάλη ποσότητα χρυσού και μετρητών στο σπίτι του, ούτε ποιο εργασιακό έργο θα απαιτούσε τέτοια ποσά.

