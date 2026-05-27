Καθολικός συναγερμός στην Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal

Καθολικός συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σήμανε το βράδυ της Τετάρτης, 27/5, σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης, καθώς αναφορές κάνουν λόγο για εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal από ρωσικές δυνάμεις που επιχειρούν με αεροσκάφη MiG-31K.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι πύραυλοι κινούνται προς τις περιοχές Ζιτομίρ και Χμελνίτσκι, δυτικά του Κιέβου, ενώ επιθέσεις φέρονται να καταγράφονται και στην Οδησσό.

Υπενθυμίζεται, η Μόσχα είχε προχωρήσει τις προηγούμενες ημέρες σε προειδοποίηση για νέο κύμα επιθέσεων κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, καλώντας ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο.

