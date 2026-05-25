ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 17:42
25.05.2026 16:54

Η Ρωσία καλεί τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο – Προειδοποιεί για επιθέσεις σε «κέντρα λήψης αποφάσεων»

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν πλήγματα σε «κέντρα λήψης αποφάσεων» στο Κίεβο και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μακριά από στρατιωτικές και διοικητικές εγκαταστάσεις υποδομών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ρωσικός στρατός πραγματοποιεί συστηματικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών συνέστησε επίσης στους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση που εξέδωσε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο θα στοχεύσουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής και εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας, καθώς και τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τα διοικητικά γραφεία.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε εντατικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που είχαν ιδίως στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Κίεβο και η Μόσχα γνωστοποίησαν τη χρήση από τη Ρωσία του βαλλιστικού της πυραύλου Ορέσνικ κατά τους βομβαρδισμούς αυτούς που έγιναν ύστερα από πρόσφατο πλήγμα ουκρανικών drones σε εκπαιδευτικά κτίρια σε τμήμα της ανατολικής ουκρανικής περιφέρειας του Λουχάνσκ, που βρίσκεται υπό κατοχή από τη Μόσχα, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 40.

Οι διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για να τερματιστεί η σύγκρουση αυτή, η χειρότερη στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν περιέλθει σε τέλμα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

