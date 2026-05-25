ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 17:41
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

25.05.2026 17:24

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα: Της πέταξαν αυγά και προσπάθησαν να την παρασύρουν με το αμάξι 

trans

Ρατσιστική επίθεση δέχθηκε τρανς γυναίκα από τέσσερις νεαρούς στην Καλλιθέα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (14/5). Οι τρεις νεαροί προσέγγισαν το θύμα με το αυτοκίνητο τους και άρχισαν να τη βρίζουν, να πετάνε αυγά και άλλα αντικείμενα

Δεν τους έφτανε αυτό, μετά από λίγο επέστρεψαν στο σημείο, και επιχείρησαν να την παρασύρουν με το αμάξι τους.

Τελικά συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία.

