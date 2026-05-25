Ιωάννινα: Συνελήφθη ο οδηγός που τραυμάτισε θανάσιμα τον ποδηλάτη και τον εγκατέλειψε

Συνελήφθη ο οδηγός που τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε τον 31χρονο ποδηλάτη στην περιοχή της Ανατολής στα Ιωάννινα.

Στο πλαίσιο της συλλογής και αξιολόγησης των στοιχείων της έρευνας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν το εμπλεκόμενο όχημα. Ο οδηγός και ιδιοκτήτης του οχήματος, παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι στο Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το περιστατικό συνέβη ξημερώματα της Κυριακή. Ο οδηγός χτύπησε τον 31χρονο ποδηλάτη με το αυτοκίνητο του και τον εγκατέλειψε χωρίς να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες.

Διαβάστε επίσης

Αναστάτωση στο Στρατιωτικό νοσοκομείο 414: Έπεσε ασανσέρ και τραυματίστηκε κλειδούχος του ΟΣΕ

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα: Της πέταξαν αυγά και προσπάθησαν να την παρασύρουν με το αμάξι

Εισαγγελική παρέμβαση για το επεισόδιο Δημητριάδη – Μαρινάκη στο ΟΑΚΑ