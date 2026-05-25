Το Μεξικό θα φιλοξενήσει την ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την άρνηση των ΗΠΑ

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή της συμφώνησε να επιτρέψει στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν να παραμείνει στο Μεξικό κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήθελαν να φιλοξενήσουν την ομάδα.

Η Σάινμπαουμ δήλωσε ότι η FIFA, η οποία είναι διοικητική αρχή του ποδοσφαίρου, προσέγγισε την κυβέρνησή της αφότου οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν ήθελαν η ομάδα του Ιράν να παραμείνει στη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έπαιξε και τους τρεις αγώνες του ομίλου του εκεί.

«Δεν έχουμε κανένα λόγο να τους αρνηθούμε την πιθανότητα να παραμείνουν στο Μεξικό», δήλωσε η Σάινμπαουμ κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου.

Ο Μεχντί Τατζ, επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, δήλωσε το Σάββατο ότι η βάση της ομάδας θα μεταφερθεί από την Αριζόνα στην πόλη Τιχουάνα, στα σύνορα με το Μεξικό, κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Ο Τατζ πρόσθεσε ότι η μετακίνηση θα βοηθήσει στην αποφυγή επιπλοκών που σχετίζονται με τη βίζα και ότι η ομάδα θα μπορεί να ταξιδέψει απευθείας στο Μεξικό με πτήσεις της Iran Air.

Η συμμετοχή της ιρανικής ομάδας στο τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Ιράν θα παίξει τους δύο πρώτους αγώνες του Ομίλου G στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στις 15 Ιουνίου και του Βελγίου στις 21 Ιουνίου, πριν αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

