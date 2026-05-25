search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 19:33
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 19:18

Το Μεξικό θα φιλοξενήσει την ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την άρνηση των ΗΠΑ

25.05.2026 19:18
claudia new

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή της συμφώνησε να επιτρέψει στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν να παραμείνει στο Μεξικό κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήθελαν να φιλοξενήσουν την ομάδα.

Η Σάινμπαουμ δήλωσε ότι η FIFA, η οποία είναι διοικητική αρχή του ποδοσφαίρου, προσέγγισε την κυβέρνησή της αφότου οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν ήθελαν η ομάδα του Ιράν να παραμείνει στη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έπαιξε και τους τρεις αγώνες του ομίλου του εκεί.

«Δεν έχουμε κανένα λόγο να τους αρνηθούμε την πιθανότητα να παραμείνουν στο Μεξικό», δήλωσε η Σάινμπαουμ κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου.

Ο Μεχντί Τατζ, επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, δήλωσε το Σάββατο ότι η βάση της ομάδας θα μεταφερθεί από την Αριζόνα στην πόλη Τιχουάνα, στα σύνορα με το Μεξικό, κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Ο Τατζ πρόσθεσε ότι η μετακίνηση θα βοηθήσει στην αποφυγή επιπλοκών που σχετίζονται με τη βίζα και ότι η ομάδα θα μπορεί να ταξιδέψει απευθείας στο Μεξικό με πτήσεις της Iran Air.

Η συμμετοχή της ιρανικής ομάδας στο τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Ιράν θα παίξει τους δύο πρώτους αγώνες του Ομίλου G στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στις 15 Ιουνίου και του Βελγίου στις 21 Ιουνίου, πριν αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

Διαβάστε επίσης:

Συλλυπητήρια της ΕΠΟ στον Τραϊανό Δέλλα για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου που ο Μπαρτζώκας και ο Παπανικολάου της αφιέρωσαν το τρόπαιο;

Ολυμπιακός: «Το πάρτι της ζωής μας» – Η παρακάμερα από τη φιέστα για την κατάκτηση της EuroLeague (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidi-nosokomeio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη με το 3χρονο κακοποιημένο κοριτσάκι: Στο «μικροσκόπιο» θάνατοι βρεφών και αδήλωτες γεννήσεις της 25χρονης μητέρας

golomev
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Κριστιάν Γκολομέεβ έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ στα αμφιλεγόμενα Enhanced Games

claudia new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Μεξικό θα φιλοξενήσει την ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την άρνηση των ΗΠΑ

tsipras 4432- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τη μελωδία του Κραουνάκη το insta story του Τσίπρα για την εκδήλωση στο Θησείο

zelensky_sad_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές ήρωα στον Ουκρανό συνεργάτη των Ναζί Αντρίι Μέλνικ – Παρουσία Ζελένσκι η ταφή, τον χαρακτήρισε «μεγάλη προσωπικότητα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

ANTZAS_KENTRIKI
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 19:32
paidi-nosokomeio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη με το 3χρονο κακοποιημένο κοριτσάκι: Στο «μικροσκόπιο» θάνατοι βρεφών και αδήλωτες γεννήσεις της 25χρονης μητέρας

golomev
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Κριστιάν Γκολομέεβ έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ στα αμφιλεγόμενα Enhanced Games

claudia new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Μεξικό θα φιλοξενήσει την ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την άρνηση των ΗΠΑ

1 / 3