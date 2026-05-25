Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου που ο Μπαρτζώκας και ο Παπανικολάου της αφιέρωσαν το τρόπαιο;

Ο Ολυμπιακός έραψε το 4ο αστέρι του με την κατάκτηση του EuroLeague, μετά από χρόνια αναμονής.

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ακολούθησε ξέφρενο πάρτι, με τους οπαδούς να υποδέχονται τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και την ομάδα του σαν ήρωες.

Σε ένα στιγμιότυπο που προκάλεσε συγκίνηση o Γιώργος Μπαρτζώκας και ο αρχηγός των ερυθρόλευκων Κώστας Παπανικολάου αφιέρωσαν το κύπελλο σε ένα πρόσωπο που στέκεται όλα αυτά τα χρόνια διακριτικά δίπλα στην ομάδα και σήμερα δοκιμάζεται, την Κανέλλα Χρυσονίδου.

«Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπο μας, την Κανέλλα, ενός μέλος του συλλόγου πολύ σημαντικού, που είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Αντίστοιχα, ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε «Αυτό είναι για σένα, Κανέλλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς».

Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου

Η Κανέλλα Χρυσονίδου εργάζεται στην Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ από το 1998 αρχικά στην υποστήριξη των πωλήσεων διαρκείας του τμήματος και στη συνέχεια στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στην Γραμματειακή Υποστήριξη της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Από το 2010 είναι Υπεύθυνη της Δ/νσης Εισιτηρίων της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

