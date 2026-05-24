Το ξέσπασμα χαράς του Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό και η αγκαλιά με τους Αγγελόπουλους: «Το αξίζαμε» (Photos)

Τρομερές στιγμές εκτυλίχθηκαν μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ξεσπά σε πανηγυρισμούς λίγα δέκατα πριν από τη λήξη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Έλληνας τεχνικός πανηγύρισε τη δεύτερη Ευρωλίγκα του με τους Πειραιώτες, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας στο Telekom Center Athens.

Το ξέσπασμα του Μπαρτζώκα πριν από τη λήξη

Με ένα απίθανο «ξέσπασμα» και μια απόλυτα λογική «έκρηξη» χαράς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πανηγύρισε την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας τεχνικός αντέδρασε έντονα λίγα δέκατα πριν από τη λήξη του νικηφόρου τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε στιγμές πολύ μεγάλες τόσο για τον ίδιο όσο και για τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

Υπόκλιση στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων»

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας υποκλίθηκε στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων», θέλοντας να τους ευχαριστήσει για τη φοβερή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο Final Four.

Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής στη EuroLeague, κατακτώντας τον τίτλο στο πέμπτο σερί Final Four της ιστορίας του.

Αποθέωση από 18.000 οπαδούς στο Telekom Center Athens

Οι Πειραιώτες γνώρισαν την αποθέωση από 18.000 οπαδούς τους που κατέκλυσαν το Telekom Center Athens.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τις δύο κατακτήσεις EuroLeague με τον Ολυμπιακό, μετά από εκείνη στο Λονδίνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» υπέταξαν τη «Βασίλισσα» και οι οπαδοί τους σήκωσαν στα χέρια τον Γιώργο Μπαρτζώκα, φωνάζοντας ρυθμικά: «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα!».

Η αγκαλιά των αδελφών Αγγελόπουλων

Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, αγκάλιασαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον άνθρωπο που βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια.

Η κατάκτηση της EuroLeague επισφράγισε μια μεγάλη πορεία για τους Πειραιώτες, με τον προπονητή τους να βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών.

Μπαρτζώκας: «Νιώθουμε υπέροχα, το αξίζαμε»

Μετά τον θρίαμβο των «ερυθρόλευκων», ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε πως οι Πειραιώτες υπέφεραν, ωστόσο άξιζαν πέρα ως πέρα την κατάκτηση του τροπαίου.

Παράλληλα, έδωσε συγχαρητήρια στους Μαδριλένους και στον Σέρτζιο Σκαριόλο για την εμφάνισή τους στον τελικό.

«Νιώθουμε υπέροχα. Το αξίζαμε. Υποφέραμε απόψε. Η Ρεάλ έπαιξε ένα τέλειο παιχνίδι. Γι’ αυτό είναι τεράστιος σύλλογος. Όμως καταφέραμε να κερδίσουμε παρ’ όλο που όλη η πίεση ήταν στους ώμους μας. Νομίζω πως μας αξίζει με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν, στα playoffs και στο Final Four.

Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τους οπαδούς και τους παίκτες», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η προσαρμογή στον Λάιλς και τα δύσκολα σουτ της Ρεάλ

Αναφερόμενος στην αντίδραση της ομάδας στις οδηγίες του και στον περιορισμό του Λάιλς στο δεύτερο μέρος, ο προπονητής του Ολυμπιακού σημείωσε:

«Αυτό είπαμε στο ημίχρονο. Μιλήσαμε για την προσαρμογή στον Λάιλς. Παίξαμε με αλλαγές πάνω του. Μερικές φορές τον παγιδεύσαμε. Όπως και ο Χεζόνια, έβαλαν κάποια πολύ δύσκολα σουτ. Μας πλήγωσαν πολύ. Τελικά όμως η νίκη είναι νίκη».

Τα εύσημα στη Ρεάλ και στον Σκαριόλο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε και στην εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης, αποδίδοντας τα εύσημα στον Σέρτζιο Σκαριόλο και στους παίκτες του.

«Ο Σκαριόλο και όλοι οι παίκτες σε αυτήν την ατμόσφαιρα έπαιξαν πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δύο τίτλοι και επτά φάιναλ φορ Euroleague

Ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατέκτησε τον τίτλο της Euroleague (2013, Ολυμπιακός, Λονδίνο), Γιώργος Μπαρτζώκας, στο 7ο φάιναλ φορ και 5ο διαδοχικό στην προπονητική καριέρα του (οι 6 με Ολυμπιακό και η μία με Λοκομοτίβ Κουμπάν) αύξησε σε δύο τα τρόπαιά του, τη νύχτα της 25ης Μαϊου 2026 οδηγώντας την ομάδα του Πειραιά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, με νίκη 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, το Telekom Center Athens.

Γιώργος Μπαρτζώκας και Δημήτρης Ιτούδης είναι πλέον οι δύο Έλληνες προπονητές που μετρούν δύο τρόπαια Euroleague. O Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Ολυμπιακό το 2013 στο Λονδίνο και το 2026 στην Αθήνα και ο Δημήτρης Ιτούδης το 2016 στο Βερολίνο και το 2019 στη Βιτόρια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο 9ος προπονητής με 2 τίτλους στην Ιστορία της διοργάνωσης. Εκτός από τον Γιώργο Μπαρτζώκα (2013, 2026) και τον Δημήτρη Ιτούδη (2016 και 2019), δύο τίτλους μετρούς και οι Ντούσαν Ίβκοβιτς (1997, 2012 Ολυμπιακός), Εβγκένι Αλεκσέγιεφ (1961, 1963 ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Βαλέριο Μπιανκίνι (1982 Καντού, 1984 Βίρτους Ρόμα), Σάντρο Γκάμπα (1975, 1976 Βαρέζε), Ζέλικο Παβλίτσεβιτς (1986 Τσιμπόνα, 1991 Σπλιτ), Λόλο Σάινθ (1978, 1980 Ρεάλ Μαδρίτης) και Πάμπλο Λάσο (2015, 2018 Ρεάλ Μαδρίτης).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι από φέτος και ο πρώτος Έλληνας προπονητής στη λίστα με τις περισσότερες παρουσίες σε φάιναλ φορ Euroleague, με επτά (2013 Ολυμπιακός, 2016 Λοκομοτίβ Κουμπάν, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026 Ολυμπιακός)! Επτά συμμετοχές μετρούν και οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Μπόζινταρ Μάλκοβιτς και Πάμπλο Λάσο.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας»: Μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. για τον τελικό του F4 της Euroleague

Γιαννακόπουλος: «Πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί κι αυτό είναι δική μου δουλειά»

Μουντιάλ 2026: Στο Μεξικό η «βάση» της εθνικής Ιράν με την έγκριση της FIFA