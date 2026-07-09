Παναθηναϊκός: Η «ασφαλιστική δικλείδα» στη συμφωνία με τη Λέστερ για Κρίστιανσεν

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Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φέρει την υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν ακριβώς στη βάση που είχε θέσει από την πρώτη στιγμή, παρά την αρχική αδιάλλακτη στάση της Λέστερ.

Οι «πράσινοι» συμφώνησαν με τις «αλεπούδες» για τον δανεισμό του 23χρονου διεθνούς Δανού αριστερού μπακ για τη σεζόν 2026/27, με οψιόν αγοράς και ειδικό όρο που προστατεύει τον σύλλογο.

Η Λέστερ άλλαξε στάση

Για αρκετές ημέρες η Λέστερ έδειχνε αμετακίνητη στις διαπραγματεύσεις, συζητώντας μόνο το ενδεχόμενο απευθείας πώλησης του Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Η επιμονή του Παναθηναϊκού και η στάση που κράτησαν οι «πράσινοι» στις επαφές με την αγγλική ομάδα άλλαξαν τελικά τα δεδομένα. Οι «αλεπούδες» αποδέχθηκαν τη λύση του δανεισμού με οψιόν αγοράς για τον 23χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή.

Το οικονομικό πλαίσιο της συμφωνίας

Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του Κρίστιανσεν για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με τον Παναθηναϊκό να καταβάλλει στη Λέστερ 500.000 ευρώ ως «ενοίκιο» για τη χρήση των δικαιωμάτων του παίκτη.

Το σημαντικότερο σημείο της συμφωνίας αφορά την οψιόν αγοράς, η οποία έχει οριστεί σε ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αρχικές απαιτήσεις της αγγλικής ομάδας βρίσκονταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, με τις πρώτες συζητήσεις να γίνονται πάνω σε ποσά της τάξης των 7-8 εκατ. ευρώ.

Ο ειδικός όρος για την ενεργοποίηση της οψιόν

Η πλευρά του Παναθηναϊκού φρόντισε να συμπεριληφθεί στη συμφωνία μία συγκεκριμένη «ασφαλιστική δικλείδα», που αφορά την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς.

Ο όρος συνδέεται με τη συμμετοχή του Κρίστιανσεν στο 50% των επίσημων αγώνων της ομάδας κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026/27.

Για να υπολογίζεται μία παρουσία ως συμμετοχή, ο Δανός θα πρέπει να έχει αγωνιστεί τουλάχιστον 45 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Συνεπώς, συμμετοχές μικρής διάρκειας, όπως 20, 30 ή 40 λεπτά, δεν θα προσμετρώνται για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Εξειδικευμένα τεστ στην Ιταλία

Πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία, ο Κρίστιανσεν, εκτός από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, θα υποβληθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες και σε εξειδικευμένα τεστ σε ειδικό κέντρο στην Ιταλία.

Στόχος είναι να αξιολογηθεί πλήρως η κατάστασή του, μετά και τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπισε στο γόνατο την περασμένη σεζόν.

Προσωπική επιλογή του Νίστρουπ

Ο Δανός αποτέλεσε προσωπική επιλογή και θερμή εισήγηση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Γιάννης Αλαφούζος και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, εργάστηκαν ώστε η συγκεκριμένη επιθυμία να υλοποιηθεί, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που θα προστάτευε τον σύλλογο.

Η συγκεκριμένη φόρμουλα αποτέλεσε επιλογή του Κοτσόλη, καθώς στόχος ήταν να περιοριστεί το ρίσκο που υπήρχε λόγω των προβλημάτων τραυματισμού του Κρίστιανσεν στο γόνατο την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Το σκεπτικό των «πράσινων»

Η λογική του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρη. Εφόσον στην πράξη αποδειχθεί ότι ο Δανός δεν έχει επιστρέψει στο 100% της αγωνιστικής του κατάστασης, τότε δεν θα συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών για να ενεργοποιηθεί η αγορά του.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, ο Παναθηναϊκός θα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί για την κάλυψη της θέσης του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Αντίθετα, στην περίπτωση που ο Κρίστιανσεν επιβεβαιώσει μέσα στο γήπεδο ότι έχει αφήσει πίσω του τα προβλήματα και έχει επανέλθει πλήρως, οι «πράσινοι» θα έχουν αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική αξία στην αγορά.

Πρόκειται για έναν παίκτη που θεωρείται μεγάλο ταλέντο στη Δανία, με υψηλό «ταβάνι» εξέλιξης και σε ηλικία που του επιτρέπει να δημιουργήσει σημαντική μεταπωλητική προοπτική. Παράλληλα, μπορεί να προσφέρει άμεση ποιοτική αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού.

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