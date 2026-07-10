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10.07.2026 00:14

Συναγερμός στην Πολωνία μετά τον εντοπισμό πούμα σε δασική περιοχή – Έκκληση στους πολίτες για περιορισμό στις μετακινήσεις (Video)

10.07.2026 00:14
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Οι πολωνικές Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή έπειτα από την εμφάνιση ενός πούμα σε δασική έκταση της περιφέρειας Δυτικής Πομερανίας. Η παρουσία του άγριου αιλουροειδούς προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση προς τους κατοίκους να αποφεύγουν μέχρι νεότερης ενημέρωσης τις μετακινήσεις στα γύρω δάση.

Το ζώο εντοπίστηκε στον δήμο Πολανόβ, κοντά στις περιοχές Καρσίνκα και Ρέκοβο, σύμφωνα με την ενημέρωση των τοπικών Αρχών. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε το Δημοτικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συντονίζει τις ενέργειες για τον εντοπισμό και την ασφαλή παγίδευσή του.

Βίντεο από τη συνάντηση κυνηγού με το άγριο αιλουροειδές

Η πρώτη ειδοποίηση προς τις δασικές υπηρεσίες έγινε από κυνηγό, ο οποίος βρέθηκε δύο φορές αντιμέτωπος με το πούμα κατά τη διάρκεια εξόρμησής του. Μάλιστα, κατάφερε να καταγράψει το ζώο με το κινητό του τηλέφωνο από μικρή απόσταση.

Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρατικών Δασών στο Szczecinek, Maciej Wiórek, ανέφερε ότι ο κυνηγός επιχείρησε αρχικά να απομακρύνει το ζώο προκαλώντας θόρυβο, χωρίς επιτυχία. Ακόμη και οι προειδοποιητικοί πυροβολισμοί που έριξε στον αέρα δεν έκαναν το πούμα να αντιδράσει άμεσα, κάτι που οι ειδικοί εκτιμούν ότι ίσως οφείλεται στο γεγονός πως πρόκειται για ηλικιωμένο ζώο με μειωμένη ακοή.

Λίγες ώρες αργότερα καταγράφηκε νέα εμφάνιση του ίδιου ζώου, αυτή τη φορά κοντά στην κυνηγετική καμπίνα όπου βρισκόταν ο άνδρας. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η ποιότητα των βίντεο επιβεβαιώνει, χωρίς ουσιαστικά περιθώρια αμφισβήτησης, πως πρόκειται πράγματι για πούμα.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του πούμα συνεχίζονται, με τη συμμετοχή εξειδικευμένης εταιρείας αιχμαλωσίας άγριων ζώων από το Στσέτσιν. Ωστόσο, οι πρώτες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις 8 προς τις 9 Ιουλίου δεν είχαν αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρατικών Δασών προχωρά στην εγκατάσταση φωτοπαγίδων και στην ενίσχυση των περιπολιών της Δασικής Φρουράς στις περιοχές όπου εκτιμάται ότι κινείται το πούμα, ώστε να καταστεί δυνατός ο ασφαλής εντοπισμός και η απομάκρυνσή του.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην εισέρχονται στις δασικές εκτάσεις μέχρι να υπάρξει νέα ενημέρωση και να ειδοποιούν αμέσως το Δημοτικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων εφόσον αντιληφθούν εκ νέου την παρουσία του ζώου.

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