Ερντογάν μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Θετικές εξελίξεις με τις ΗΠΑ για KAAN και F-35

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Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα KAAN και F-35.

«Επιτυχημένη» η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε επιτυχημένη την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι ανέδειξε τον ρόλο της Τουρκίας στη Συμμαχία.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι η Σύνοδος διεξήχθη σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας αναδιαμορφώνεται, λόγω του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, των υβριδικών απειλών, των περιφερειακών κρίσεων και των νέων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διοργάνωση ανέδειξε «για ακόμη μια φορά» τον κεντρικό ρόλο της Τουρκίας στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας, τη διπλωματική της ικανότητα και την ευθύνη της ως συμμάχου.

Το όραμα «ΝΑΤΟ 3.0» και ο ρόλος της Τουρκίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι το όραμα «ΝΑΤΟ 3.0» στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης και στην καλύτερη προσαρμογή της Συμμαχίας στη νέα εποχή.

Όπως ανέφερε, η Τουρκία, χάρη στις στρατιωτικές της δυνατότητες, τη στρατηγική της θέση, τη διπλωματική της εμπειρία και τις δυνατότητες της αμυντικής της βιομηχανίας, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης, ως ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες του ΝΑΤΟ.

Στο περιθώριο της Συνόδου, όπως τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, υπογράφηκε η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την Ασφάλεια και την Άμυνα με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τον Καναδά.

Η συνάντηση με τον Τραμπ και τα προγράμματα KAAN και F-35

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο θα αποφέρουν αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της Άγκυρας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως είπε, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία με αφορμή τη Σύνοδο, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε:

«Πιστεύω ιδιαίτερα ότι οι εποικοδομητικές και παραγωγικές συνομιλίες που είχαμε με τον πολύτιμο φίλο μου, Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Τραμπ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας με αφορμή τη Σύνοδο, θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της χώρας μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, κυρίως όσον αφορά το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος KAAN και το πρόγραμμα F-35».

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