Ιράν και Ερντογάν στο επίκεντρο συνομιλίας Τραμπ-Νετανιάχου

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Τηλεφωνική συνομιλία είχαν την Πέμπτη, 9/7, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως γνωστοποίησε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συντονισμού των δύο χωρών σε μια σειρά από μέτωπα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις τελευταίες ενέργειες της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και άλλων Τούρκων αξιωματούχων κατά της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου

«Στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιήθηκε σήμερα το βράδυ μια ακόμη συνομιλία μεταξύ των δύο, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε ο συνεχής συντονισμός μεταξύ των χωρών σε διάφορους τομείς.

Ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τις κινήσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Ο πρωθυπουργός (σ.σ. Νετανιάχου), από την πλευρά του, επισήμανε τη σοβαρότητα των δηλώσεων που έκαναν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι συνεργάτες του κατά της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, καθώς και την ανάγκη για ζώνες ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ».

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