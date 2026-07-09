Ακόμη μία νύχτα έντασης στο Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις από την Μπουσέρ έως το Μπαντάρ Αμπάς

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Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές του Ιράν το βράδυ της Πέμπτης, 9/7, καθώς η στρατιωτική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ έχει εισέλθει ξανά σε φάση κλιμάκωσης. Σύμφωνα με ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης, εκρήξεις ακούστηκαν, μεταξύ άλλων, στηΝ Μπουσέρ, την Τσαμπαχάρ, την Αχβάζ, την Κοναράκ και το Μπαντάρ Αμπάς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ένας από τους πυρηνικούς σταθμούς του Ιράν. Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι σημειώθηκαν έξι εκρήξεις στην περιοχή, καθώς και στη γειτονική πόλη Τσογκαντάκ.

Iran's Mehr News CONFIRMS Explosions in Bandar Abbas in Southern Iran https://t.co/jkrMjdmYGQ pic.twitter.com/hfLLlO1ayH — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 9, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια των εκρήξεων, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για πιθανές ζημιές. Την ίδια ώρα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν διεξάγουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Τις εκρήξεις στην Μπουσέρ και την Τσογκαντάκ επιβεβαίωσε και ο κυβερνήτης της περιοχής, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA. Όπως ανέφερε, εξετάζεται εάν οι ήχοι προήλθαν από τη λειτουργία της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, από εχθρικό βλήμα που χτύπησε την περιοχή ή από την κατάρριψη εχθρικού drone. «Η οριστική αιτία δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί», ανέφερε.

Τα νέα αυτά περιστατικά σημειώνονται σε μια περίοδο αναζωπύρωσης της έντασης ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές, μετά τον νέο κύκλο αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους, και τις απαντήσεις της Τεχεράνης με πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Κόλπο.

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