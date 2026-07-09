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09.07.2026 21:20

Φωτιά-κόλαση στην Τσεχία: Κτίριο κατέρρευσε σα «χάρτινος πύργος» μέσα σε δευτερόλεπτα (Video)

09.07.2026 21:20
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Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την πόλη Ζλιν της Τσεχίας, όπου τμήμα παλιού εργοστασίου υποδημάτων κατέρρευσε μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις.

Η φωτιά στο πρώην εργοστάσιο παπουτσιών της Bata κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεργεία έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στο κτίριο.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η πυρκαγιά έφτασε μέχρι τον ένατο όροφο της εγκατάστασης, ενώ ένα πυκνό πέπλο καπνού κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Οι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, εντείνοντας την ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που μεγάλο μέρος του κτιρίου υποχωρεί αιφνιδιαστικά και καταρρέει σα «χάρτινος πύργος». Η πτώση προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης, ενώ οι φλόγες εξακολουθούσαν να ξεπηδούν από το εσωτερικό του εργοστασίου.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 290 πυροσβέστες με 75 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.

Οι Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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