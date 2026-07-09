Φωτιά-κόλαση στην Τσεχία: Κτίριο κατέρρευσε σα «χάρτινος πύργος» μέσα σε δευτερόλεπτα (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την πόλη Ζλιν της Τσεχίας, όπου τμήμα παλιού εργοστασίου υποδημάτων κατέρρευσε μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις.

Η φωτιά στο πρώην εργοστάσιο παπουτσιών της Bata κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεργεία έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στο κτίριο.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η πυρκαγιά έφτασε μέχρι τον ένατο όροφο της εγκατάστασης, ενώ ένα πυκνό πέπλο καπνού κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Οι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, εντείνοντας την ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που μεγάλο μέρος του κτιρίου υποχωρεί αιφνιδιαστικά και καταρρέει σα «χάρτινος πύργος». Η πτώση προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης, ενώ οι φλόγες εξακολουθούσαν να ξεπηδούν από το εσωτερικό του εργοστασίου.

A warehouse in the eastern Czech city of Zlin partially collapsed after catching fire this morning and burning (out of control) for most of the day. No injuries reported. The warehouse was storage for shoes and clothing. pic.twitter.com/Y1mteGgbGM — Mike Eckel (@Mike_Eckel) July 9, 2026

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 290 πυροσβέστες με 75 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.

Οι Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Zasahuje 290 hasičů, 75 ks techniky, dva vrtulníky.

Zlín. pic.twitter.com/EomQL3ARzi July 9, 2026

Διαβάστε επίσης:

WSJ: Όλο το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση Τραμπ να εγκαταλείψει την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν

Άγριες συγκρούσεις μεταξύ πολιτών και στρατιωτικών στο Λβιβ της Ουκρανίας μετά τη βίαιη στρατολόγηση νεαρών (Video)

Εικόνες καταστροφής από την κατοικία του Χαμενεΐ μετά το πλήγμα ΗΠΑ-Ισραήλ έδωσαν στη δημοσιότητα ιρανικά ΜΜΕ (Video)











