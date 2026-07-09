Το «100» κάλεσε η Κωνσταντοπούλου την ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας ζητώντας τη σύλληψη των γαλάζιων βουλευτών

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Εκτός ελέγχου βγήκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής η οποία συγκλήθηκε από τις 5 το απόγευμα προκειμένου για δύο υποθέσεις που αφορούν την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά από ώρες συνεδρίασης όπου το κλίμα εκτραχυνόταν σταδιακά με φωνές, επιθέσεις αλληλοκατηγορίες έως και κλάματα, αποφάσισε να καλέσει την Άμεση Δράση ζητώντας τη σύλληψη βουλευτών της ΝΔ με την κατηγορία της απόπειρας εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.

Ο λόγος; Σύμφωνα με την ίδια οι γαλάζιοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής συμπράττουν με την Μαρία Συρεγγέλα η οποία έχει καταθέσει εις βάρος της Κωνσταντοπούλου αγωγή αποζημίωσης ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας. Σημειώνεται ότι η Μαρία Συρεγγέλα έχει υποβάλει αναφορά κατά της Κωνσταντοπούλου – όπως και ο Ανδρέας Νικολακόπουλος – για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της αρχηγού της Πλεύσης. Αυτές οι αναφορές ήταν το αντικείμενο της πρώτης από τις δύο συνεδριάσεις που είχε σήμερα η Επιτροπή Δεοντολογίας. Η δεύτερη συνεδρίαση αφορούσε σε δικογραφίες κατά της προέδρου της Πλεύσης.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργαντάς διέκοψε τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά. Βγαίνοντας από την αίθουσα της συνεδρίασης είχε και φραστικό επεισόδιο στο διάδρομο με τον βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κύριε Καραθανασόπουλε εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον κ. Γεωργαντά;

Ν. Καραθανασόπουλος: Κάνε μας τη χάρη! Έλα μπράβο! Άντε μπράβο!

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Σεξιστές!

Η σύγκρουση συμφερόντων και το ξέσπασμα της Ι. Λυτρίβη

Στην αρχή της συνεδρίασης, κατά τη συζήτηση για τα διαδικαστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε υποβάλλει της ενστάσεις της καθώς θεωρούσε τη διαδικασία στημένη σε βάρος της επειδή είναι «η πολιτική αρχηγός που ενοχλεί», ενώ είχε αναφέρει έναν προς έναν τους λόγους που σύμφωνα με την ίδια τεκμηρίωναν ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων για κάθε ένα από τους βουλευτές της πλειοψηφίας και άρα δεν έπρεπε να συμμετέχουν.

Για μία ακόμη φορά κατηγόρησε την πλειοψηφία για «μπούλινγκ» ενώ φραστική επίθεση εξαπέλυσε και κατά των γυναικών της γαλάζιας πλειοψηφίας:

«Αντί να ορθώσουν οι γυναίκες βουλευτές ανάστημα, τα ανέχονται όλα αυτά!», είπε, και απευθυνόμενη ειδικότερα στην Ιωάννα Λυτρίβη, φώναξε: «Εσύ έχεις σύγκρουση συμφερόντων γιατί είσαι φίλη της Συρεγγέλα!». Τότε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η βουλευτής της ΝΔ έφτασε στα όρια της και ξέσπασε σε κλάματα.

«Το ότι έχετε φιλία με την κυρία Συρεγγέλα δεν δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά!», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά. «Κανένας δεν τρομοκρατείται κυρία πρόεδρε! Κανένας! Μιλάω όπως μου μιλάνε!», απάντησε εκείνος, σε εξίσου υψηλούς τόνους.

Άγριο επεισόδιο Καιρίδη – Καζαμία

Φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε εντωμεταξύ και ανάμεσα στον Δημήτρη Καιριδη και τον εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία, όταν ο τελευταίος κατηγόρησε το «γαλάζιο» βουλευτή πως προχώρησε σε μια προσβλητική χειρονομία εις βάρος του, η οποία υποδηλώνει πως κάποιος είναι τρελός.

Ο «καυτός» διάλογος ανάμεσα στους δυο άνδρες, ο οποίος ακούστηκε μέχρι το διάδρομο, είναι ο εξής:

Αλέξανδρος Καζαμίας: Μου κάνει πως είμαι τρελός! Θα μιλάτε ευγενικά!

Δημήτρης Καιρίδης: Μην κουνάτε το δάχτυλο! Με κακοποιεί κύριε πρόεδρε!

Αλέξανδρος Καζαμίας: Μου λέτε πως είμαι τρελός!

Δημήτρης Καιρίδης: Κουνάτε το δάχτυλο!

Αλέξανδρος Καζαμίας: Θα σας καταγγείλω! Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά σας!

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