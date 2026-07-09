Γαλλία – Μαρόκο 0-0 – Live η μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 (Video)

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Γαλλία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Βοστώνη για την πρεμιέρα των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026. Ο σημερινός νικητής θα αντιμετωπίσει τον θριαμβευτή του ζευγαριού Ισπανία – Βέλγιο (10/07, 22:00).
Oι Τρικολόρ είναι πάνοπλοι σε αντίθεση με τους Αφρικανούς, ο οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους τον πρώτο τους σκόρερ στη διοργάνωση (3 γκολ), Ισμαέλ Σαϊμπάρι, καθώς υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο στον αγώνα με τον Καναδά.
Live η εξέλιξη του αγώνα
45+1΄ Δοκάρι για τη Γαλλία σε σουτ του Ντινιέ
35΄ Νέα ευκαιρία για τη Γαλλία με τον Ντουέ να μην μπορεί να νικήσει τον Μπόνο που διώχνει σε κόρνερ
33΄ Απειλεί η Γαλλία με τον Ντεμπελέ, όμως το δυνατό σουτ που επιχειρεί είναι άστοχο
28΄ Ο Μπόνο πέφτει στην αριστερή του γωνία και αποκρούει το πέναλτι του Μπαπέ
25΄ Πέναλτι για τη Γαλλία το κέρδισε ο Μπαπέ, το έκανε ο Μαζράουι
4′ Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία με τον Μπόνο να διώχνει σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Μπαπέ
1΄Έναρξη
Οι ενδεκάδες
Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ
Μαρόκο: Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Μαζράουι, Σαλάχ-Εντίν, Μπουαντί, Ελ Αϊναουί, Ουναχί, Ελ Κανούς, Ταλμπί, Ντίαθ
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