search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 00:12
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2026 23:02

Γαλλία – Μαρόκο 0-0 – Live η μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 (Video)

09.07.2026 23:02
france morocco fasi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Γαλλία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Βοστώνη για την πρεμιέρα των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026. Ο σημερινός νικητής θα αντιμετωπίσει τον θριαμβευτή του ζευγαριού Ισπανία – Βέλγιο (10/07, 22:00).

Oι Τρικολόρ είναι πάνοπλοι σε αντίθεση με τους Αφρικανούς, ο οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους τον πρώτο τους σκόρερ στη διοργάνωση (3 γκολ), Ισμαέλ Σαϊμπάρι, καθώς υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο στον αγώνα με τον Καναδά.

Live η εξέλιξη του αγώνα

45+1΄ Δοκάρι για τη Γαλλία σε σουτ του Ντινιέ

35΄ Νέα ευκαιρία για τη Γαλλία με τον Ντουέ να μην μπορεί να νικήσει τον Μπόνο που διώχνει σε κόρνερ

33΄ Απειλεί η Γαλλία με τον Ντεμπελέ, όμως το δυνατό σουτ που επιχειρεί είναι άστοχο

28΄ Ο Μπόνο πέφτει στην αριστερή του γωνία και αποκρούει το πέναλτι του Μπαπέ

25΄ Πέναλτι για τη Γαλλία το κέρδισε ο Μπαπέ, το έκανε ο Μαζράουι

4′ Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία με τον Μπόνο να διώχνει σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Μπαπέ

1΄Έναρξη

Οι ενδεκάδες

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ

Μαρόκο: Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Μαζράουι, Σαλάχ-Εντίν, Μπουαντί, Ελ Αϊναουί, Ουναχί, Ελ Κανούς, Ταλμπί, Ντίαθ

Διαβάστε επίσης

«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

Μουντιάλ 2026 στην τελική ευθεία για το τρόπαιο: Τα ζευγάρια των προημιτελικών, φαβορί και αουτσάιντερ

Δικαστική έρευνα στο Παρίσι για ρατσιστική επίθεση Παραγουανής γερουσιαστή στον Μπαπέ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kristiansen pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η «ασφαλιστική δικλείδα» στη συμφωνία με τη Λέστερ για Κρίστιανσεν

trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν και Ερντογάν στο επίκεντρο συνομιλίας Τραμπ-Νετανιάχου

erdogan nato
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Θετικές εξελίξεις με τις ΗΠΑ για KAAN και F-35

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Αυτές είναι οι 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

france morocco fasi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γαλλία – Μαρόκο 0-0 – Live η μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

aggelopouloi papanikolaou ntorsei 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος με τα μαθήματα... καπιταλισμού από τους Αγγελόπουλους: Η υποαμοιβή ως κίνητρο χωρίς δικαίωση και οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 00:12
kristiansen pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η «ασφαλιστική δικλείδα» στη συμφωνία με τη Λέστερ για Κρίστιανσεν

trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν και Ερντογάν στο επίκεντρο συνομιλίας Τραμπ-Νετανιάχου

erdogan nato
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Θετικές εξελίξεις με τις ΗΠΑ για KAAN και F-35

1 / 3