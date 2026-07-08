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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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08.07.2026 08:25

Μουντιάλ 2026 στην τελική ευθεία για το τρόπαιο: Τα ζευγάρια των προημιτελικών, φαβορί και αουτσάιντερ

08.07.2026 08:25
mundial proimitelika

Το Μουντιάλ 2026 μπαίνει στην τελική του ευθεία. Η φάση των «16» ολοκληρώθηκε με την αναμέτρηση της Ελβετίας με την Κολομβία, από την οποία προέκυψε ο αντίπαλος της Αργεντινής, η οποία είχε νωρίτερα χθες βράδυ αποκλείσει την ηρωικά μαχόμενη Αίγυπτο. Έτσι διαμορφώθηκαν και τα 4 ζευγάρια των προημιτελικών.

Η εικόνα του τουρνουά δείχνει πως, παρά τις πολλές εκπλήξεις (εκτός η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και φυσικά η Βραζιλία), κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις παραμένουν στο παιχνίδι. Η Αργεντινή, η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να θεωρούνται από τα ισχυρότερα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ η Αγγλία φαίνεται να διαθέτει την ποιότητα για να φτάσει μέχρι το τέλος, ενώ μένει να φανεί εάν το Βέλγιο γύρισε το… «κουμπί» μετά την ισοπέδωση των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή η διοργάνωση έχει αποκτήσει και τους δικούς της «ρομαντικούς πρωταγωνιστές», με τη Νορβηγία και το Μαρόκο να έχουν ήδη γράψει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες του φετινού Μουντιάλ. Κι αν το Μαρόκο δεν θεωρείται τόσο μεγάλη έκπληξη, καθώς είχε φτάσει στους «4» στο μουντιάλ του 2022, η Νορβηγία έχει ήδη κερδίσει εκατομμύρια φίλους με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, τον Χάλααντ και τους οπαδούς της που… κωπηλατούν.

Ο πρώτος προημιτελικός, την Πέμπτη, φέρνει αντιμέτωπες τη Γαλλία και το Μαρόκο. Οι «τρικολόρ» του Μπαπέ, επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί αποκλείοντας την Παραγουάη και διαθέτουν ίσως το πληρέστερο ρόστερ της διοργάνωσης. Απέναντί τους, όμως, βρίσκεται το Μαρόκο, των Χακίμι και Ουναί, που απέκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο τον Καναδά και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η επιτυχία του 2022 μόνο τυχαία δεν ήταν. Οι Αφρικανοί στηρίζονται στην εξαιρετική αμυντική τους λειτουργία και στην ταχύτητα των αντεπιθέσεων, γνωρίζοντας πως έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να αποκλείσουν οποιονδήποτε αντίπαλο.

Μία ημέρα αργότερα ακολουθεί ίσως το πιο ισορροπημένο ζευγάρι των προημιτελικών. Η Ισπανία του Γιαμάλ απέκλεισε την Πορτογαλία και συνεχίζει να παρουσιάζει το πιο πειθαρχημένο και παραγωγικό ποδόσφαιρο της διοργάνωσης, όμως το Βέλγιο του Ντε Μπρόινε έστειλε ηχηρό μήνυμα με την εμφατική νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες με υψηλή τεχνική κατάρτιση, όπου οι λεπτομέρειες ενδέχεται να κρίνουν την πρόκριση.

Το Σάββατο το βράδυ αργά (τα μεσάνυχτα), η Νορβηγία με τον τρομακτικό για τους αντιπάλους του Χάλααντ, θα επιδιώξει να συνεχίσει το μεγαλύτερο ίσως ποδοσφαιρικό παραμύθι του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αποκλεισμός της Βραζιλίας αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρνουά και ανέδειξε τους Σκανδιναβούς σε υπολογίσιμη δύναμη. Απέναντί τους θα βρουν την Αγγλία, του εντυπωσιακού Κέιν, η οποία απέκλεισε το Μεξικό σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και διαθέτει την εμπειρία αλλά και το βάθος στο ρόστερ για να φτάσει μέχρι τον τελικό. Παρά τον τίτλο του αουτσάιντερ, η Νορβηγία έχει πλέον κερδίσει το δικαίωμα να την αντιμετωπίζουν όλοι με ιδιαίτερη προσοχή.

Στον τελευταίο προημιτελικό, ξημερώματα της Κυριακής, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή θα αναμετρηθεί με την Ελβετία… την Κολομβία.

Η ομάδα του Μέσι έδειξε για ένα ακόμα βράδυ ότι έχει χαρακτήρα πρωταθλητή, πέρα από την σπουδαία κατάσταση που βρίσκεται ο ηγέτης της (και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης πλέον με 8 γκολ) και την ομοιογένεια που επιδεικνύει. Ωστόσο φαίνεται να δυσκολεύεται αρκετά σε πολλές περιπτώσεις, αφού μετά την πρόκριση στην παράταση επί του πράσινου Ακρωτηρίου, χρειάστηκε να επιστρέψει από δύσκολη θέση και απέναντι στην Αίγυπτο – έχανε με 0-2 ως το 78’) για να εξασφαλίσει το εισιτήριο στους «8». Προφανώς εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα κορυφαία φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, όμως τόσο η πειθαρχημένη Ελβετία όσο και η ιδιαίτερα ανταγωνιστική Κολομβία μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα και πάντα θεωρητικά, τα 4 ζευγάρια φαίνεται να έχουν φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά: Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία. Αλλά ειδικά το σκληροτράχηλο Μαρόκο, αλλά και το ποιοτικό Βέλγιο με τη φορμαρισμένη Νορβηγία, θα πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους, ενώ και η Ελβετία – Κολομβία θα μπουν στο γήπεδο χωρίς το παραμικρό άγχος, καθότι έκαναν ήδη πολύ πετυχημένη πορεία και άρα έχουν άγνοια κινδύνου.

Το Μαρόκο μάλιστα εξακολουθεί να αποτελεί τον απόλυτο «μυστικό άσο» της διοργάνωσης, έχοντας ήδη αποδείξει ότι μπορεί να ανατρέψει κάθε προγνωστικό.

Σε κάθε περίπτωση, η προημιτελική φάση συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που κάνει ένα Μουντιάλ ξεχωριστό: παραδοσιακές υπερδυνάμεις, νέες ανερχόμενες δυνάμεις, μεγάλους αστέρες και ομάδες που δεν έχουν πλέον τίποτα να χάσουν. Από εδώ και πέρα, κάθε λάθος κοστίζει αποκλεισμό και κάθε βραδιά μπορεί να γράψει ιστορία.

Τα ματς

Γαλλία – Μαρόκο: Πέμπτη 9 Ιουλίου, 23:00

Ισπανία – Βέλγιο: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 22:00

Νορβηγία – Αγγλία: Κυριακή 12 Ιουλίου, 00:00 (ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή)

Αργεντινή – Ελβετία ή Κολομβία: Κυριακή 12 Ιουλίου, 04:00

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