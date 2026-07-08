Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: «Μην παίζεις μαζί μας» – Σκληρό μήνυμα Ρούτε στον Πούτιν

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«Μην παίζεις μαζί μας. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας»: αυτό το μήνυμα έστειλε στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν το πρωί της Τετάρτης ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο της Άγκυρας.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου, με τον πρόεδρο της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι να τονίζει ότι «είναι πάντα πιθανό ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει βία εναντίον των χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ… Είναι φυσικό να βρισκόμαστε σε διάλογο με την Ουκρανία, καθώς έχουμε έναν κοινό εχθρό. Ο πρόεδρος Τραμπ και οι ΗΠΑ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του ΝΑΤΟ» και την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, να υπογραμμίζει ότι «πρέπει να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο την Ουκρανία, να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία και να διασφαλίσουμε ότι ο μόνος νικητής αυτού του πολέμου, φυσικά, θα είναι η Ουκρανία».
Πάντως, δεν είναι όλα ρόδινα: ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ υποστήριξε ότι «έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας να παρέχουμε στρατιωτική υποστήριξη. Εννοώ όπλα και πυρομαχικά από τις αποθήκες των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε παράσχει 13 πακέτα. Δεν έχουμε τίποτα να προμηθεύσουμε στην Ουκρανία», απαντώντας εμμέσως στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ζήτησε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, λέγοντας ότι «βλέπουμε την αδυναμία της Ρωσίας – τη νιώθουμε. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση, περισσότερα αντιβαλλιστικά συστήματα και περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας».
Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «πλησιάζουμε πιο κοντά από όσο συνειδητοποιούν οι άνθρωποι» σε μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τις ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ότι θα αναφερθεί στο ζήτημα στις συναντήσεις που θα έχει κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ο port parole του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως η Μόσχα εκτιμά ότι η θέση των ΗΠΑ για την επίλυση της κρίσης παραμένει αμετάβλητη.
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