Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: «Μην παίζεις μαζί μας» – Σκληρό μήνυμα Ρούτε στον Πούτιν

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Μην παίζεις μαζί μας. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας»: αυτό το μήνυμα έστειλε στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν το πρωί της Τετάρτης ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο της Άγκυρας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου, με τον πρόεδρο της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι να τονίζει ότι «είναι πάντα πιθανό ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει βία εναντίον των χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ… Είναι φυσικό να βρισκόμαστε σε διάλογο με την Ουκρανία, καθώς έχουμε έναν κοινό εχθρό. Ο πρόεδρος Τραμπ και οι ΗΠΑ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του ΝΑΤΟ» και την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, να υπογραμμίζει ότι «πρέπει να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο την Ουκρανία, να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία και να διασφαλίσουμε ότι ο μόνος νικητής αυτού του πολέμου, φυσικά, θα είναι η Ουκρανία».

Η… εξάντληση της Βουλγαρίας και ο χρησμός Τραμπ

Πάντως, δεν είναι όλα ρόδινα: ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ υποστήριξε ότι «έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας να παρέχουμε στρατιωτική υποστήριξη. Εννοώ όπλα και πυρομαχικά από τις αποθήκες των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε παράσχει 13 πακέτα. Δεν έχουμε τίποτα να προμηθεύσουμε στην Ουκρανία», απαντώντας εμμέσως στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ζήτησε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, λέγοντας ότι «βλέπουμε την αδυναμία της Ρωσίας – τη νιώθουμε. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση, περισσότερα αντιβαλλιστικά συστήματα και περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «πλησιάζουμε πιο κοντά από όσο συνειδητοποιούν οι άνθρωποι» σε μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τις ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ότι θα αναφερθεί στο ζήτημα στις συναντήσεις που θα έχει κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ο port parole του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως η Μόσχα εκτιμά ότι η θέση των ΗΠΑ για την επίλυση της κρίσης παραμένει αμετάβλητη.

Διαβάστε επίσης

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

Κατολίσθηση στην Κίνα: 33 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί, 21 νεκροί

Βενεζουέλα: Μητέρα με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί μετά από 11 μέρες εγκλωβισμένοι στα ερείπια