Βενεζουέλα: Μητέρα με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί μετά από 11 μέρες εγκλωβισμένοι στα ερείπια

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Δεκατέσσερις ημέρες μετά τον φονικό σεισμό που κατεδάφισε τη Βενεζουέλα, χιλιάδες αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών τους. Θαύμα αποτελεί ακόμα μία συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης αφού μία μητέρα με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια κτιρίου, 11 μέρες μετά τον σεισμό.

Συγκεκριμένα κάτω από τα ερείπια κτιρίου στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, την ώρα που ο επίσημος αριθμός των θυμάτων από τον σεισμό συνέχιζε να αυξάνεται, η διάσωση 4 ανθρώπων δίνει ελπίδα και για τους υπόλοιπους αγνοούμενους που μέχρι κι σήμερα θα μπορεί να είναι ζωντανοί αλλά θαμμένοι κάτω από τα μπάζα.

More than a week after two powerful earthquakes shook Venezuela, families across the devastated region are clawing through mountains of pulverized concrete with their bare hands to locate thousands of relatives missing in the ruins.

AP Video/Fernanda Pesce pic.twitter.com/gSXhYxji1R — The Associated Press (@AP) July 6, 2026

Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της μεγάλης φυσικής καταστροφής, με τις αρχές να ανακοινώνουν νέο απολογισμό νεκρών και τραυματιών.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 3.685, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

Una madre venezolana mantuvo vivos a sus tres hijos alimentándolos con leche materna durante 11 días, luego permanecer atrapados bajo los escombros del edificio en La Guaira, Venezuela, por los terremotos.



Todos fueron rescatados con vida tras el incansable esfuerzo de los… pic.twitter.com/g3cUdcXbOF July 7, 2026

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν παρουσιάσει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ο αριθμός τους μπορεί να φτάνει ακόμη και τους 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις τον τοποθετούν περίπου στις 10.000.

Η οικογένεια που επέζησε μετά από 11 μέρες κάτω από τα ερείπια

Μέσα στην τεράστια καταστροφή, η διάσωση μιας μητέρας και των τριών παιδιών της στη Λα Γκουάιρα αποτέλεσε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές αποτυπώθηκε σε βίντεο και δείχνει την στιγμή που οικογένεια εντοπίστηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου OPP, όπου είχε παγιδευτεί μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Venezuela Earthquake Devastation



Collapsed buildings & total ruin after 7.2 & 7.5 quakes struck.

Death toll: 1,430+ (thousands missing). Heartbreaking.



Pray for Venezuela 🇻🇪 🙏🏻 pic.twitter.com/jAHekxoxqw — TaraBull (@TaraBull) June 29, 2026

Η μητέρα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή για 11 ημέρες, δίνοντάς τους μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης.

Ο εντοπισμός τους έγινε χάρη στις συνεχείς προσπάθειες σωστικών συνεργείων από διάφορες χώρες, αλλά και εθελοντών που εξακολουθούν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Η περίπτωση της οικογένειας χαρακτηρίζεται μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες επιβίωσης που καταγράφηκαν μετά τους σεισμούς.

Η ισοπεδωμένη Βενεζουέλα

Το μέγεθος της καταστροφής παραμένει τεράστιο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Παράλληλα, ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για μια νέα υγειονομική κρίση, καθώς χιλιάδες άνθρωποι που έμειναν χωρίς σπίτι διαμένουν σε προσωρινά καταλύματα ή σε υπαίθριους χώρους, συχνά χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Πολλοί τραυματίες εξακολουθούν να χρειάζονται ιατρική φροντίδα, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για την εμφάνιση μολυσματικών ασθενειών, την ώρα που το σύστημα υγείας της χώρας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.

International aid teams have helped carry out Venezuela’s "miracle rescues" after the twin earthquakes struck, but are now preparing to leave.



Thousands are still searching for relatives in the rubble as frustration grows over the government’s response. pic.twitter.com/t2zJgPkcRs — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026

Φόβοι για λοιμώξεις και επιδημίες

Ο Ευγένιο Κόβα, επικεφαλής της μονάδας τραυμάτων στο νοσοκομείο Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες στο Καράκας, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση αφορά τις μολύνσεις που μπορεί να εμφανιστούν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένοι σε δύσκολες συνθήκες.

Όπως ανέφερε, η περίοδος των σοβαρών τραυματισμών συνεχίζεται, όμως πλέον η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη λόγω των λοιμώξεων.

Ήδη έχουν καταγραφεί περισσότερες αναφορές για προβλήματα υγείας στις πληγείσες περιοχές. Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Τερέσα Μπο, μετέδωσε από χώρο φιλοξενίας στη Λα Γκουάιρα ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά διάρροιας και άλλων ασθενειών.

Τέλος η καθυστέρηση στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αποκατάσταση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε πολλούς πολίτες. Αρκετοί κάτοικοι ανέλαβαν οι ίδιοι πρωτοβουλίες για τον εντοπισμό επιζώντων και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

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