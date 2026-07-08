Βενεζουέλα: Μητέρα με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί μετά από 11 μέρες εγκλωβισμένοι στα ερείπια

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Δεκατέσσερις ημέρες μετά τον φονικό σεισμό που κατεδάφισε τη Βενεζουέλα, χιλιάδες αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών τους. Θαύμα αποτελεί ακόμα μία συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης αφού μία μητέρα με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια κτιρίου, 11 μέρες μετά τον σεισμό.
Συγκεκριμένα κάτω από τα ερείπια κτιρίου στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, την ώρα που ο επίσημος αριθμός των θυμάτων από τον σεισμό συνέχιζε να αυξάνεται, η διάσωση 4 ανθρώπων δίνει ελπίδα και για τους υπόλοιπους αγνοούμενους που μέχρι κι σήμερα θα μπορεί να είναι ζωντανοί αλλά θαμμένοι κάτω από τα μπάζα.
Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της μεγάλης φυσικής καταστροφής, με τις αρχές να ανακοινώνουν νέο απολογισμό νεκρών και τραυματιών.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 3.685, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.
Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν παρουσιάσει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ο αριθμός τους μπορεί να φτάνει ακόμη και τους 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις τον τοποθετούν περίπου στις 10.000.
Μέσα στην τεράστια καταστροφή, η διάσωση μιας μητέρας και των τριών παιδιών της στη Λα Γκουάιρα αποτέλεσε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές.
Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές αποτυπώθηκε σε βίντεο και δείχνει την στιγμή που οικογένεια εντοπίστηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου OPP, όπου είχε παγιδευτεί μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου.
Η μητέρα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή για 11 ημέρες, δίνοντάς τους μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης.
Ο εντοπισμός τους έγινε χάρη στις συνεχείς προσπάθειες σωστικών συνεργείων από διάφορες χώρες, αλλά και εθελοντών που εξακολουθούν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.
Η περίπτωση της οικογένειας χαρακτηρίζεται μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες επιβίωσης που καταγράφηκαν μετά τους σεισμούς.
Το μέγεθος της καταστροφής παραμένει τεράστιο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.
Παράλληλα, ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για μια νέα υγειονομική κρίση, καθώς χιλιάδες άνθρωποι που έμειναν χωρίς σπίτι διαμένουν σε προσωρινά καταλύματα ή σε υπαίθριους χώρους, συχνά χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό.
Πολλοί τραυματίες εξακολουθούν να χρειάζονται ιατρική φροντίδα, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για την εμφάνιση μολυσματικών ασθενειών, την ώρα που το σύστημα υγείας της χώρας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.
Ο Ευγένιο Κόβα, επικεφαλής της μονάδας τραυμάτων στο νοσοκομείο Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες στο Καράκας, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση αφορά τις μολύνσεις που μπορεί να εμφανιστούν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένοι σε δύσκολες συνθήκες.
Όπως ανέφερε, η περίοδος των σοβαρών τραυματισμών συνεχίζεται, όμως πλέον η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη λόγω των λοιμώξεων.
Ήδη έχουν καταγραφεί περισσότερες αναφορές για προβλήματα υγείας στις πληγείσες περιοχές. Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Τερέσα Μπο, μετέδωσε από χώρο φιλοξενίας στη Λα Γκουάιρα ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά διάρροιας και άλλων ασθενειών.
Τέλος η καθυστέρηση στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αποκατάσταση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε πολλούς πολίτες. Αρκετοί κάτοικοι ανέλαβαν οι ίδιοι πρωτοβουλίες για τον εντοπισμό επιζώντων και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.
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