Πράσινη Μετακίνηση για Λίγους: Όλη η Αλήθεια για την Κρατική Επιδότηση έως 15.000€ για Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο μέσω Leasing

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Σε μια περίοδο που η ακρίβεια στα καύσιμα παραμένει αγκάθι για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με την αμόλυβδη να φλερτάρει σταθερά με τα 2 ευρώ το λίτρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιστρατεύει ευρωπαϊκούς πόρους για να στρέψει τους πολίτες στην ηλεκτροκίνηση.
Η νέα δράση, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, φέρνει μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας: για πρώτη φορά, η κρατική επιδότηση ύψους έως 13.000 ευρώ (που μπορεί να φτάσει και τις 15.000 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες) δεν αφορά την αγορά, αλλά τη μακροχρόνια μίσθωση (leasing) ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Το μεγάλο ερώτημα όμως παραμένει: Μπορεί ένα ευάλωτο νοικοκυριό που παλεύει με τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ να μπει στη διαδικασία του leasing, ακόμη και με κρατική αρωγή;
Το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να εκταμιεύσει ένα τεράστιο ποσό για την αγορά του οχήματος. Η επιδότηση ουσιαστικά «κουρεύει» δραματικά το μηνιαίο μίσθωμα ή καλύπτει το κόστος της προκαταβολής που ζητούν οι εταιρείες leasing.
Τα βήματα για την ένταξη είναι συγκεκριμένα:
Το πρόγραμμα είναι αυστηρά στοχευμένο και αφορά αποκλειστικά όσους βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Για να λάβει κάποιος την έγκριση, το ετήσιο εισόδημά του δεν πρέπει να ξεπερνά συγκεκριμένα όρια, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειάς του.
Πιο συγκεκριμένα, για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό το όριο έχει τεθεί στα 10.500 ευρώ, ενώ για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά ανέρχεται στα 20.800 ευρώ.
Όταν υπάρχουν παιδιά, τα όρια αναπροσαρμόζονται. Έτσι, μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί μπορεί να ενταχθεί αν το εισόδημά της είναι έως 13.650 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό ταβάνι ανεβαίνει στα 27.100 ευρώ.
Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για τις περιπτώσεις όπου συντρέχουν λόγοι υγείας ή αναπηρίας. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί και μέλος με αναπηρία έχει όριο τα 16.650 ευρώ, ενώ για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και μέλος με αναπηρία το όριο διαμορφώνεται στα 30.100 ευρώ. Τέλος, για πολύτεκνες οικογένειες, δηλαδή ένα ζευγάρι με περισσότερα από τρία παιδιά και μέλος με αναπηρία, το εισόδημα μπορεί να φτάνει έως τα 36.400 ευρώ.
Σημαντικό Bonus: Προβλέπεται έκτρα ενίσχυση 2.000 ευρώ για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) (ανεβάζοντας τη συνολική κρατική επιδότηση στα 15.000 ευρώ), καθώς και πλήρης κάλυψη για την αγορά και εγκατάσταση οικιακού φορτιστή.
Πίσω από τα εντυπωσιακά νούμερα των επιδοτήσεων, η πραγματικότητα της αγοράς γεννά ορισμένα εύλογα ερωτήματα που θα κρίνουν την επιτυχία του μέτρου στην πράξη.
Φαίνεται ότι το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου είναι αναμφίβολα μια θετική πρωτοβουλία για την αποσυμφόρηση των ευάλωτων στρωμάτων από το κόστος των μετακινήσεων. Ωστόσο, η επιτυχία του θα κριθεί από το αν οι εταιρείες leasing θα προσφέρουν πακέτα πραγματικά προσαρμοσμένα στα πορτοφόλια των ανθρώπων που έχουν ανάγκη αυτής της κρατικής κάρτας, χωρίς κρυφές χρεώσεις και ψιλά γράμματα.
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