search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 09:07
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

08.07.2026 08:00

Πράσινη Μετακίνηση για Λίγους: Όλη η Αλήθεια για την Κρατική Επιδότηση έως 15.000€ για Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο μέσω Leasing

08.07.2026 08:00
ilektriko-aftokinito_1106_1920-1080_new
credit: pixabay

Σε μια περίοδο που η ακρίβεια στα καύσιμα παραμένει αγκάθι για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με την αμόλυβδη να φλερτάρει σταθερά με τα 2 ευρώ το λίτρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιστρατεύει ευρωπαϊκούς πόρους για να στρέψει τους πολίτες στην ηλεκτροκίνηση.

Η νέα δράση, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, φέρνει μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας: για πρώτη φορά, η κρατική επιδότηση ύψους έως 13.000 ευρώ (που μπορεί να φτάσει και τις 15.000 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες) δεν αφορά την αγορά, αλλά τη μακροχρόνια μίσθωση (leasing) ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Το μεγάλο ερώτημα όμως παραμένει: Μπορεί ένα ευάλωτο νοικοκυριό που παλεύει με τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ να μπει στη διαδικασία του leasing, ακόμη και με κρατική αρωγή;

Πώς Λειτουργεί το Πρόγραμμα: Leasing Χωρίς Προκαταβολή;

Το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να εκταμιεύσει ένα τεράστιο ποσό για την αγορά του οχήματος. Η επιδότηση ουσιαστικά «κουρεύει» δραματικά το μηνιαίο μίσθωμα ή καλύπτει το κόστος της προκαταβολής που ζητούν οι εταιρείες leasing.

Τα βήματα για την ένταξη είναι συγκεκριμένα:

  1. Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στη νέα πλατφόρμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  2. Έκδοση Κάρτας Ευάλωτου Νοικοκυριού: Μέσα από το μητρώο θα εκδίδεται η ψηφιακή κάρτα που θα πιστοποιεί ότι ο πολίτης πληροί τα κριτήρια.
  3. Επιλογή από Κρατικό Κατάλογο: Οι δικαιούχοι θα επιλέγουν όχημα αποκλειστικά από μια λίστα προεγκριμένων, οικονομικών ηλεκτρικών μοντέλων. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: το κράτος επιδοτεί βασικές ανάγκες μετακίνησης και όχι μοντέλα πολυτελείας.

Ποιοι Είναι οι Δικαιούχοι: Τα Εισοδηματικά Κριτήρια με Λόγια

Το πρόγραμμα είναι αυστηρά στοχευμένο και αφορά αποκλειστικά όσους βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Για να λάβει κάποιος την έγκριση, το ετήσιο εισόδημά του δεν πρέπει να ξεπερνά συγκεκριμένα όρια, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειάς του.

Πιο συγκεκριμένα, για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό το όριο έχει τεθεί στα 10.500 ευρώ, ενώ για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά ανέρχεται στα 20.800 ευρώ.

Όταν υπάρχουν παιδιά, τα όρια αναπροσαρμόζονται. Έτσι, μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί μπορεί να ενταχθεί αν το εισόδημά της είναι έως 13.650 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό ταβάνι ανεβαίνει στα 27.100 ευρώ.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για τις περιπτώσεις όπου συντρέχουν λόγοι υγείας ή αναπηρίας. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί και μέλος με αναπηρία έχει όριο τα 16.650 ευρώ, ενώ για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και μέλος με αναπηρία το όριο διαμορφώνεται στα 30.100 ευρώ. Τέλος, για πολύτεκνες οικογένειες, δηλαδή ένα ζευγάρι με περισσότερα από τρία παιδιά και μέλος με αναπηρία, το εισόδημα μπορεί να φτάνει έως τα 36.400 ευρώ.

Σημαντικό Bonus: Προβλέπεται έκτρα ενίσχυση 2.000 ευρώ για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) (ανεβάζοντας τη συνολική κρατική επιδότηση στα 15.000 ευρώ), καθώς και πλήρης κάλυψη για την αγορά και εγκατάσταση οικιακού φορτιστή.

Οι Προκλήσεις της Αγοράς και το Ζήτημα των Υποδομών

Πίσω από τα εντυπωσιακά νούμερα των επιδοτήσεων, η πραγματικότητα της αγοράς γεννά ορισμένα εύλογα ερωτήματα που θα κρίνουν την επιτυχία του μέτρου στην πράξη.

  1. Το Οικονομικό Παράδοξο: Ένας πολίτης που ζει μόνος του με εισόδημα 10.500 ευρώ τον χρόνο (δηλαδή περίπου 750-800 ευρώ τον μήνα) δυσκολεύεται σήμερα να καλύψει τα πάγια έξοδα της καθημερινότητας, όπως το ενοίκιο, το ρεύμα και τη διατροφή του. Ακόμη κι αν η κρατική επιδότηση μειώσει δραματικά το κόστος, το μηνιαίο τίμημα ενός leasing, η υποχρεωτική μικτή ασφάλεια και το κόστος του ρεύματος για τις φορτίσεις, ενδέχεται να αποτελούν δυσβάσταχτο βάρος για έναν τέτοιο προϋπολογισμό.
  2. Το Πρόβλημα της Φόρτισης: Η στροφή στην ηλεκτροκίνηση απαιτεί και τις ανάλογες υποδομές. Αν και το πρόγραμμα καλύπτει το κόστος του οικιακού φορτιστή, ένα μεγάλο ποσοστό των χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων διαμένει σε παλαιότερες πολυκατοικίες στα αστικά κέντρα, χωρίς ιδιόκτητες θέσεις στάθμευσης. Αυτό σημαίνει ότι η οικιακή φόρτιση είναι πρακτικά αδύνατη, αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν στο δημόσιο δίκτυο, όπου οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες.
  3. Προσοχή στις Διαδικτυακές Απάτες: Η ανακοίνωση τέτοιων μεγάλων κρατικών προγραμμάτων αποτελεί συχνά δέλεαρ για επιτήδειους στο διαδίκτυο. Όπως ακριβώς συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τις ψεύτικες προσφορές κλιματιστικών online, όπου στήνονται εικονικά e-shops με σκοπό την κλοπή προκαταβολών, έτσι αναμένεται να εμφανιστούν και ψεύτικες διαφημίσεις που θα υπόσχονται «εξασφάλιση της επιδότησης αυτοκινήτου». Οι καταναλωτές πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να ενημερώνονται αποκλειστικά μέσω των επίσημων κυβερνητικών ιστοσελίδων.

Φαίνεται ότι το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου είναι αναμφίβολα μια θετική πρωτοβουλία για την αποσυμφόρηση των ευάλωτων στρωμάτων από το κόστος των μετακινήσεων. Ωστόσο, η επιτυχία του θα κριθεί από το αν οι εταιρείες leasing θα προσφέρουν πακέτα πραγματικά προσαρμοσμένα στα πορτοφόλια των ανθρώπων που έχουν ανάγκη αυτής της κρατικής κάρτας, χωρίς κρυφές χρεώσεις και ψιλά γράμματα.

Διαβάστε επίσης:

Τουρισμός 2026: Ρεκόρ Αφίξεων αλλά με «Σφιχτά» Πορτοφόλια στην Εστίαση

Στεγαστικό: Οι 10 αιτίες της κρίσης και το σχέδιο της ΓΣΕΒΕΕ για να γίνει ξανά προσιτή η κατοικία

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι influencers – Posts, «δώρα» και hashtags γίνονται φορολογικά τεκμήρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
atheridis-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Αθερίδης: «Μέχρι τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός – Έφτασε το παιδί μου 9 χρόνων μέσα σε μια θολούρα»

tsipras_samaras_mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτωπο με τον Τσίπρα για να… ξεχαστεί ο Σαμαράς – Γιατί το Μαξίμου οξύνει την επίθεση στην ΕΛΑΣ

messi_new_123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Θέλει η FIFA την Αργεντινή και τον Μεσι στον τελικό; – Η θεωρία πίσω από τα διαιτητικά σφυρίγματα

xalkidiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στο Ποσείδι Χαλκιδικής

festival-koufonisia-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ανατροπές»: 11ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

melitzanes-new
CUCINA POVERA

Μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το χρέος δεν μειώνεται αλλά αυξάνεται

aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζει ο κανονισμός στα αεροπορικά ταξίδια: Αυτόματη αποζημίωση, δωρεάν διορθώσεις στο boarding pass, φθηνότερα εισιτήρια χωρίς χειραποσκευή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 09:04
atheridis-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Αθερίδης: «Μέχρι τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός – Έφτασε το παιδί μου 9 χρόνων μέσα σε μια θολούρα»

tsipras_samaras_mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτωπο με τον Τσίπρα για να… ξεχαστεί ο Σαμαράς – Γιατί το Μαξίμου οξύνει την επίθεση στην ΕΛΑΣ

messi_new_123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Θέλει η FIFA την Αργεντινή και τον Μεσι στον τελικό; – Η θεωρία πίσω από τα διαιτητικά σφυρίγματα

1 / 3