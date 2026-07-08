TÜV NORD Hellas: Πιστοποίηση ανοίγει τον δρόμο για παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Αίγυπτο

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Στρατηγική συνεργασία με την Arab African Company for Medical Industries (AACMI), θυγατρική της Arab Organization for Industrialization (AOI), εγκαινιάζουν η TÜV NORD Hellas και η TÜV NORD Egypt, σε μια κίνηση που ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Αίγυπτο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές.

Η συνεργασία συνοδεύτηκε από την ολοκλήρωση της πιστοποίησης της AACMI σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 13485, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στην παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και παράλληλα το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (MDR 2017/745).

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η AACMI υλοποιεί εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα στον τομέα της ιατροτεχνολογίας, με αρχικό αντικείμενο την παραγωγή ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων. Στα επόμενα στάδια του σχεδιασμού της περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή χειρουργικών ραμμάτων και συρίγγων, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Το έργο υλοποιήθηκε από κοινή ομάδα επιθεωρητών της TÜV NORD Hellas και της TÜV NORD Egypt, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία των δύο οργανισμών σε έργα που αφορούν την πιστοποίηση και τη συμμόρφωση βιομηχανικών μονάδων με τα διεθνή πρότυπα.

Η απονομή του πιστοποιητικού πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου στο Κάιρο, παρουσία της διοίκησης της Arab Organization for Industrialization, της AACMI, καθώς και στελεχών της TÜV NORD Hellas και της TÜV NORD Egypt.

Η Vice President Medical Devices & Health της TÜV NORD Hellas, Ταρσή Γιαννούλη, χαρακτήρισε την πιστοποίηση σημαντικό σταθμό για την ανάπτυξη της αιγυπτιακής βιομηχανίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα δεν αποτελεί μόνο τυπική διαδικασία, αλλά αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα, την καινοτομία και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.

Όπως ανέφερε, οι σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις, η τεχνολογική υποδομή και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της AACMI δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την παραγωγή προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών και των αυστηρών κανονιστικών πλαισίων.

Η TÜV NORD Hellas εκτιμά ότι η συνεργασία με την AACMI και την TÜV NORD Egypt αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του κλάδου των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, αναδεικνύοντας τον ρόλο της πιστοποίησης ως εργαλείου ενίσχυσης της ποιότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

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