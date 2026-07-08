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08.07.2026 10:22

Χαβιέ Μπαρδέμ: Ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

08.07.2026 10:22
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Τη σημαία της Παλαιστίνης ύψωσε ο Χαβιέ Μπαρδέμ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ισπανίας με την Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η κίνηση αυτή, μάλιστα, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, εκ μέρους του Ισπανού ηθοποιού, καθώς εντάσσεται στη διαχρονική δημόσια στάση που έχει κρατήσει υπέρ της Παλαιστίνης.

Στην εν λόγω φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media και αναδημοσίευσε και ο ίδιος, ο Μπαρδέμ εμφανίζεται την Πέμπτη (2/7) όρθιος στις εξέδρες του γηπέδου να κρατάει μία μεγάλη σημαία της Παλαιστίνης.

Σημειώνεται ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει τοποθετηθεί, πολλάκις, για το ζήτημα, αξιοποιώντας σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις του, επιχειρώντας να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη.

Μεταξύ άλλων, έχει εκφράσει τη θέση του τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και σε τελετές απονομής βραβείων, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να στρέψει την προσοχή της στην ανθρωπιστική κρίση και στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι. 

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