Χαβιέ Μπαρδέμ: Ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Τη σημαία της Παλαιστίνης ύψωσε ο Χαβιέ Μπαρδέμ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ισπανίας με την Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η κίνηση αυτή, μάλιστα, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, εκ μέρους του Ισπανού ηθοποιού, καθώς εντάσσεται στη διαχρονική δημόσια στάση που έχει κρατήσει υπέρ της Παλαιστίνης.

Στην εν λόγω φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media και αναδημοσίευσε και ο ίδιος, ο Μπαρδέμ εμφανίζεται την Πέμπτη (2/7) όρθιος στις εξέδρες του γηπέδου να κρατάει μία μεγάλη σημαία της Παλαιστίνης.

🚨 BREAKING:



​Spanish actor Javier Bardem raised the Palestinian flag during the Spain vs. Austria match at the World Cup.



​He never misses an opportunity to speak out for Palestine. pic.twitter.com/btlkceQ46e — GBC (@GBC_Press) July 7, 2026

Σημειώνεται ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει τοποθετηθεί, πολλάκις, για το ζήτημα, αξιοποιώντας σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις του, επιχειρώντας να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη.

Μεταξύ άλλων, έχει εκφράσει τη θέση του τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και σε τελετές απονομής βραβείων, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να στρέψει την προσοχή της στην ανθρωπιστική κρίση και στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι.

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