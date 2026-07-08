Θοδωρής Αθερίδης: «Μέχρι τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός – Έφτασε το παιδί μου 9 χρόνων μέσα σε μια θολούρα»

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Για τη μάχη που έδωσε επί χρόνια με τον αλκοολισμό μίλησε ο Θοδωρής Αθερίδης, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι τα 9 έτη της κόρης του, ο ίδιος ήταν εθισμένος με αποτέλεσμα ο ίδιος να ζει αυτά τα χρόνια μέσα σε μια «θολούρα» όπως χαρακτηριστικά λέει.
Ο Θοδωρής του σήμερα δεν έχει καμιά σχέση με τον Θοδωρή εκείνης της εποχής, επισημαίνει, ενώ παραδέχεται πως η ανάγκη του να πει τέρμα το αλκοόλ προήλθε, κυρίως, από το γεγονός ότι φοβήθηκε πολύ για την υγεία του.
«Σίγουρα είναι πιο δυνατός. Είναι νηφάλιος, οξυδερκής, ειλικρινής. Όλα στη ζωή τα βλέπω πιο καθαρά γιατί το αλκοόλ είναι μια θολούρα, παρόλο που κι εκείνη την περίοδο ήμουν υπερενεργητικός και υπεραναλυτικός. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει. Διαφοροποιείται όμως ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Η περίοδος της απεξάρτησης στους Ανώνυμους Αλκοολικούς διήρκεσε έξι μήνες. Θα διαρκούσε για χρόνια, αν είχα παραστάσεις την ώρα που γίνονταν οι συνεδρίες. Την εποχή που πήγα, ήταν η μόνη χρονιά που δεν έκανα θέατρο κι αυτό με βόλεψε πολύ. Με το που άρχισε το θέατρο, σταμάτησα, αλλά είχα πάρει τη δύναμη που χρειαζόμουν για να κρατηθώ» είπε αρχικά.
«Όταν έγινα παππούς, νοηματοδοτήθηκε η ζωή μου ξανά. Παρακολουθώ αυτά τα ανθρωπάκια και είμαι εκεί, δίπλα τους, συμμεριζόμενος πάντα τις αγωνίες της κόρης μου. […] Έως τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός. Μέσα σε μια θολούρα, έφτασε το παιδί μου 9 χρονών. Τώρα δεν έχω θολούρα», πρόσθεσε.
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