search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 11:07
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 09:03

Θοδωρής Αθερίδης: «Μέχρι τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός – Έφτασε το παιδί μου 9 χρόνων μέσα σε μια θολούρα»

08.07.2026 09:03
atheridis-new

Για τη μάχη που έδωσε επί χρόνια με τον αλκοολισμό μίλησε ο Θοδωρής Αθερίδης, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι τα 9 έτη της κόρης του, ο ίδιος ήταν εθισμένος με αποτέλεσμα ο ίδιος να ζει αυτά τα χρόνια μέσα σε μια «θολούρα» όπως χαρακτηριστικά λέει.

Ο Θοδωρής του σήμερα δεν έχει καμιά σχέση με τον Θοδωρή εκείνης της εποχής, επισημαίνει, ενώ παραδέχεται πως η ανάγκη του να πει τέρμα το αλκοόλ προήλθε, κυρίως, από το γεγονός ότι φοβήθηκε πολύ για την υγεία του.

«Σίγουρα είναι πιο δυνατός. Είναι νηφάλιος, οξυδερκής, ειλικρινής. Όλα στη ζωή τα βλέπω πιο καθαρά γιατί το αλκοόλ είναι μια θολούρα, παρόλο που κι εκείνη την περίοδο ήμουν υπερενεργητικός και υπεραναλυτικός. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει. Διαφοροποιείται όμως ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Η περίοδος της απεξάρτησης στους Ανώνυμους Αλκοολικούς διήρκεσε έξι μήνες. Θα διαρκούσε για χρόνια, αν είχα παραστάσεις την ώρα που γίνονταν οι συνεδρίες. Την εποχή που πήγα, ήταν η μόνη χρονιά που δεν έκανα θέατρο κι αυτό με βόλεψε πολύ. Με το που άρχισε το θέατρο, σταμάτησα, αλλά είχα πάρει τη δύναμη που χρειαζόμουν για να κρατηθώ» είπε αρχικά.

«Όταν έγινα παππούς, νοηματοδοτήθηκε η ζωή μου ξανά. Παρακολουθώ αυτά τα ανθρωπάκια και είμαι εκεί, δίπλα τους, συμμεριζόμενος πάντα τις αγωνίες της κόρης μου. […] Έως τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός. Μέσα σε μια θολούρα, έφτασε το παιδί μου 9 χρονών. Τώρα δεν έχω θολούρα», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Όσο μεγαλώνω, δουλεύω όλο και λιγότερο στη μόδα»

Ταξίδι-εξπρές στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά – Ο λόγος της επίσκεψης στην Ιταλία και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν σε τρυφερά στιγμιότυπα πριν παραβρεθούν στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
argentina-new
MEDIA

«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

peugeot-e208-gti-2506styp-014-fr-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

messi-mudial-2026-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γιατί έκλαψε ο Μέσι – Δείτε βίντεο με την εξήγησή του

trump-erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να λύσει τον «γρίφο» των F-35 για την Τουρκία – Τα εμπόδια και πώς θέλει να τα παρακάμψει για χάρη του Ερντογάν

samaras 6654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κόβει ή δεν κόβει ο Σαμαράς ψηφοφόρους από τη ΝΔ, ιδού η (μεγάλη) απορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

Untitled design (7)
ΚΑΛΧΑΣ

Η «βόμβα» Άδωνι που δεν… πέταξε το Μαξίμου, ο Σγουρός, το ΤΕΕ και ο Μήλης, το επικρατείας του Τσίπρα και η Ολυμπία της Πούλου   

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

melitzanes-new
CUCINA POVERA

Μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 11:07
argentina-new
MEDIA

«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

peugeot-e208-gti-2506styp-014-fr-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

messi-mudial-2026-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γιατί έκλαψε ο Μέσι – Δείτε βίντεο με την εξήγησή του

1 / 3