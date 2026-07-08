Θοδωρής Αθερίδης: «Μέχρι τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός – Έφτασε το παιδί μου 9 χρόνων μέσα σε μια θολούρα»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Για τη μάχη που έδωσε επί χρόνια με τον αλκοολισμό μίλησε ο Θοδωρής Αθερίδης, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι τα 9 έτη της κόρης του, ο ίδιος ήταν εθισμένος με αποτέλεσμα ο ίδιος να ζει αυτά τα χρόνια μέσα σε μια «θολούρα» όπως χαρακτηριστικά λέει.

Ο Θοδωρής του σήμερα δεν έχει καμιά σχέση με τον Θοδωρή εκείνης της εποχής, επισημαίνει, ενώ παραδέχεται πως η ανάγκη του να πει τέρμα το αλκοόλ προήλθε, κυρίως, από το γεγονός ότι φοβήθηκε πολύ για την υγεία του.

«Σίγουρα είναι πιο δυνατός. Είναι νηφάλιος, οξυδερκής, ειλικρινής. Όλα στη ζωή τα βλέπω πιο καθαρά γιατί το αλκοόλ είναι μια θολούρα, παρόλο που κι εκείνη την περίοδο ήμουν υπερενεργητικός και υπεραναλυτικός. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει. Διαφοροποιείται όμως ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Η περίοδος της απεξάρτησης στους Ανώνυμους Αλκοολικούς διήρκεσε έξι μήνες. Θα διαρκούσε για χρόνια, αν είχα παραστάσεις την ώρα που γίνονταν οι συνεδρίες. Την εποχή που πήγα, ήταν η μόνη χρονιά που δεν έκανα θέατρο κι αυτό με βόλεψε πολύ. Με το που άρχισε το θέατρο, σταμάτησα, αλλά είχα πάρει τη δύναμη που χρειαζόμουν για να κρατηθώ» είπε αρχικά.

«Όταν έγινα παππούς, νοηματοδοτήθηκε η ζωή μου ξανά. Παρακολουθώ αυτά τα ανθρωπάκια και είμαι εκεί, δίπλα τους, συμμεριζόμενος πάντα τις αγωνίες της κόρης μου. […] Έως τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός. Μέσα σε μια θολούρα, έφτασε το παιδί μου 9 χρονών. Τώρα δεν έχω θολούρα», πρόσθεσε.

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