Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Όσο μεγαλώνω, δουλεύω όλο και λιγότερο στη μόδα»

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Στις διατροφικές της συνήθειες, το άγχος που συνοδεύει το μόντελινγκ, αλλά και τη νέα της καθημερινότητα που, πια, είναι απαλλαγμένη από εκείνο το άγχος αναφέρθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Beauté Ιουλίου.
Η παρουσιάστρια του GNTM τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι είναι απαλλαγμένη, πια, από εκείνο το άγχος, καθώς δεν είναι, πλέον, μοντέλο…
«Όσο μεγαλώνω, δουλεύω όλο και λιγότερο στη μόδα. Ούτε θα μπω στη διαδικασία να τρέξω όπως έτρεχα παλιά, ούτε είναι η δική μου γενιά εκείνη που θα κάνει τη φρέσκια μόδα. Στο εξωτερικό σίγουρα θα κάνω κάποια πράγματα πιο εύκολα, όμως στην Ελλάδα, επειδή είμαι αναγνωρίσιμη, δεν μπορώ να λειτουργήσω ως καθαρό μοντέλο. Βιώνω τη μόδα αλλά και την καθημερινότητά μου καλύτερα απ’ ό,τι παλιά. Έχω τον χρόνο και την ευκαιρία να κάνω αυτά που μου αρέσουν, να βάλω αυτά που θέλω, να δω πράγματα που αγαπώ. Όλα τα μοντέλα νομίζω ότι αφήνουμε στο πλάι πολλά από τα πράγματα της καθημερινότητας που μας αρέσουν, γιατί τα ζούμε μέσα από τη δουλειά μας. Τώρα ξυπνάω, στολίζομαι, σκέφτομαι τι θα φορέσω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου… Παλιά δεν με ενδιέφερε το μακιγιάζ, το τι θα φορέσω, η εικόνα μου. Από τη στιγμή όμως που απομακρύνθηκα από την ιδιότητα του μοντέλου και μετά από δύο χρόνια τηλεοπτικής εμπειρίας, άρχισα να διαχωρίζω τον εαυτό μου από το μοντέλο. Σταδιακά έγινα μια γυναίκα που αγαπά τη μόδα και θέλει να την απολαύσει όπως εκείνη το επιθυμεί» είπε αρχικά.
Η δουλειά του μοντέλου την άγχωνε πολύ, αποκαλύπτει, καθώς αν και εσωστρεφής ως χαρακτήρας έπρεπε να συναναστρέφεται διαρκώς με κόσμο και να γνωρίζει καθημερινά διαφορετικούς ανθρώπους.
«Πάρα πολύ. Όχι ότι σήμερα αυτό έχει αλλάξει, γιατί ζούμε σε μία εποχή που είναι πολύ δύσκολη επαγγελματικά. Ως μοντέλο αγχωνόμουν υπερβολικά γιατί δεν ζούσα στις συνθήκες που ζω σήμερα. Ήμουν μακριά απ’ το σπίτι και την οικογένειά μου, κάθε μέρα ζούσα κάτι διαφορετικό. Με άγχωνε η κοινωνική συναναστροφή, γιατί δεν είμαι και ιδιαίτερα κοινωνικός τύπος. Κάθε μέρα έπρεπε να είμαι σε ένα άλλο set και να γνωρίζω είκοσι διαφορετικούς ανθρώπους. Με άγχωνε το να μη φανώ αγενής λόγω της εσωστρέφειάς μου, ήθελα να καταλάβουν την καλή μου πρόθεση. Όλο αυτό λειτουργούσε καθημερινά στο μυαλό μου ως μία τεράστια μπάλα, ένα κουβάρι πολύ μπλεγμένο. Την ώρα της δουλειάς ήμουν μια χαρά, ήξερα ότι τώρα δουλεύω, το πριν και το μετά με προβλημάτιζαν. Γενικά στη διάρκεια της δουλειάς είμαι πάντα μόνο εκεί και δεν με ενοχλεί τίποτα», εξομολογείται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
Πλέον, δεν στερείται το φαγητό, όπως ήταν αναγκασμένη να κάνει ως μοντέλο, απολαμβάνοντας χωρίς άγχος το φαγητό της, χωρίς να ξεχνά, ωστόσο, να διατηρεί πάντα το μέτρο.
«Τρώω κανονικά, τα πάντα. Κανονικό φαγητό, αναψυκτικά. Δεν είμαι πια μοντέλο. Όταν απενοχοποιηθείς, φας αυτό που σου αρέσει, πιεις ένα αναψυκτικό και χορταίνεις με ευχαρίστηση, δηλαδή απολαμβάνεις το φαγητό σου με μέτρο, το σώμα το χαίρεται, ξεμπλοκάρει ο οργανισμός και δεν το κατακρατά. Το θέμα είναι να μπορείς να απολαμβάνεις με μέτρο. Και ένα υγιεινό φαγητό, αν το απολαμβάνεις και δεν το κάνεις με πίεση, σου δίνει ευχαρίστηση. Απλό μυστικό, έτσι λειτούργησε σ’ εμένα».
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