Μαριάννα Τουμασάτου: «Ο Τσίπρας είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που εμπιστεύομαι – Υφίσταμαι απίστευτο bullying από τα τρολ» (Video)

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Για τη συμμετοχή της στην παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο Θησείο αλλά και τις επιθέσεις που δέχεται έκτοτε από τρολς -όπως χαρακτηριστικά λέει- μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου.
Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, η ηθοποιός έκανε λόγο για ένα πρόσωπο ιστορικό, έναν πολιτικό έντιμο που σε κοιτάει στα μάτια που που η ίδια εμπιστεύεται και πιστεύει.
«Δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανα παρουσίαση στον Τσίπρα. Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει και σε κοιτάει στα μάτια. Ό,τι και αν τον ρωτήσεις θα σου δώσει την άποψή του χωρίς τσαχπινιές. Είναι ένας άνθρωπος που απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο, ίσα ίσα έφτιαξε καινούργια βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν…» είπε χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ενώ ξεκαθάρισε ότι η ίδια δεν σκοπεύει να πολιτευτεί.
Αναφερόμενη στα αρνητικά σχόλια που δέχεται από λογαριασμούς στα social media, η ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία που έχει για την ίδια η ευγένεια στον πολιτικό διάλογο, ακόμα κι αν δεν συμφωνούν όλοι μεταξύ τους.
«Η ιδεολογία (σ.σ. της ΕΛ.Α.Σ) είναι η βάση να αποφασίζει για όλα γι’ αυτό πρέπει ψύχραιμα να ακούμε συμφωνούμε, διαφωνούμε. Κι εγώ διαφωνώ με τη ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ αλλά προσπαθώ με όποιον διαφωνώ να είμαι ευγενής στην αντίδρασή μου γιατί υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς. Όταν τα πρωτοδιάβασα πριν από χρόνια με στεναχωρούσε γιατί νόμιζα ότι ήταν αληθινά. Μετά κατάλαβα ότι τη δουλειά τους κάνουν. Είδα ότι ήταν λογαριασμοί που δεν είχαν τίποτα και είπα μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν πειράζει, καλό είναι να διαφωνεί κάποιος με την ευγένεια. Η κριτική δεν ορίζει τον κρινόμενο αλλά τον κριτή» τόνισε.
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