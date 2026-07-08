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08.07.2026 10:53

Κίνα: Ακόμα ένα BYD γίνεται ανάρπαστο με 65.000 παραγγελίες σε 30 ώρες

08.07.2026 10:53
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Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε την εμπορική του πορεία το νέο μοντέλο της BYD στην Κίνα, με 65.000 παραγγελίες σε 30 ώρες

Άλλο ένα νέο μοντέλο της BYD γίνεται ανάρπαστο στην εγχώρια αγορά της Κίνας. O λόγος για το νέο BYD Seal 08, το οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 65.000 παραγγελίες μόλις 30 ώρες μετά την επίσημη παρουσίασή του. Η μεγάλη ηλεκτρική ναυαρχίδα της BYD λανσαρίστηκε στις 2 Ιουλίου 2026, φέρνοντας στην κατηγορία προηγμένη τεχνολογία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

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