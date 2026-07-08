Κίνα: Ακόμα ένα BYD γίνεται ανάρπαστο με 65.000 παραγγελίες σε 30 ώρες

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε την εμπορική του πορεία το νέο μοντέλο της BYD στην Κίνα, με 65.000 παραγγελίες σε 30 ώρες

Άλλο ένα νέο μοντέλο της BYD γίνεται ανάρπαστο στην εγχώρια αγορά της Κίνας. O λόγος για το νέο BYD Seal 08, το οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 65.000 παραγγελίες μόλις 30 ώρες μετά την επίσημη παρουσίασή του. Η μεγάλη ηλεκτρική ναυαρχίδα της BYD λανσαρίστηκε στις 2 Ιουλίου 2026, φέρνοντας στην κατηγορία προηγμένη τεχνολογία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

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