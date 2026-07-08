Κίνα: Ακόμα ένα BYD γίνεται ανάρπαστο με 65.000 παραγγελίες σε 30 ώρες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε την εμπορική του πορεία το νέο μοντέλο της BYD στην Κίνα, με 65.000 παραγγελίες σε 30 ώρες
Άλλο ένα νέο μοντέλο της BYD γίνεται ανάρπαστο στην εγχώρια αγορά της Κίνας. O λόγος για το νέο BYD Seal 08, το οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 65.000 παραγγελίες μόλις 30 ώρες μετά την επίσημη παρουσίασή του. Η μεγάλη ηλεκτρική ναυαρχίδα της BYD λανσαρίστηκε στις 2 Ιουλίου 2026, φέρνοντας στην κατηγορία προηγμένη τεχνολογία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου: Τι πρέπει να προσέξω αν δεν έχω ιδέα – Tips
H Citroën γιορτάζει τα 40 χρόνια της εμβληματικής έκδοσης 2 CV Cocorico
Οικογενειακό plug-in hybrid SUV με αυτονομία 1.000+ km και τιμή 32.900 ευρώ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.