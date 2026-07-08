Η «βόμβα» Άδωνι που δεν… πέταξε το Μαξίμου, ο Σγουρός, το ΤΕΕ και ο Μήλης, το επικρατείας του Τσίπρα και η Ολυμπία της Πούλου   

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Καλημέρα σας.

Δεν το έχει αποφασίσει ακόμα το Μαξίμου πόσο σκληρά και με ποια ακριβώς σημεία αιχμής θα πάει την κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η εκτός των συνηθισμένων ορίων επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του πρώην πρωθυπουργού ο Άδωνις Γεωργιάδης, οφείλω να σας πω ότι κάπως αιφνιδίασε το κεντρικό κυβερνητικό επιτελείο.

Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το σκεπτικό με το οποίο κινήθηκε, ο Μητσοτάκης έδειξε να το κατανοεί, αλλά δεν το υιοθέτησε πλήρως. Σίγουρα όχι ως κεντρική γραμμή της ΝΔ.

Γι’ αυτό και αργότερα χθες ο Παύλος Μαρινάκης κράτησε αποστάσεις από τη ρητορική και την ουσία της τοποθέτησης του Άδωνι, περί «χρηματισμού» για τους ποινικούς κώδικες το 2019 και άλλα τέτοια.

Αλλά και η ΕΛΑΣ επέλεξε να απαντήσει με μάλλον… μετριοπαθή τρόπο και να χαμηλώσει το θέμα.

Προφανώς επικρατεί η άποψη που λέει ότι εάν επικρατήσει η σκανδαλολογία και όλη αυτή η ατζέντα, θα βγουν χαμένοι και οι δύο. Και θα κερδίσουν τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα ή όποια τέλος πάντων έχουν μία ροπή στην ανάδειξη θεμάτων διαφθοράς – από την Καρυστιανού και τη Ζωή έως και τον Σαμαρά και τον Βελόπουλο.

Ο Σγουρός, το ΤΕΕ και ο Μήλης

Ο Γιάννης Σγουρός δεν τα λέει στον αέρα αυτά τα περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με ΝΔ – ας είμαστε δίκαιοι. Βλέπει τι γίνεται τριγύρω του.

Βλέπει συνεργασίες Πράσινων και Γαλάζιων σε διάφορες εκδοχές. Φυσικά υπάρχουν και πεδία που δεν έχουν ιδιαίτερη πολιτική φόρτιση, όπως κάποιοι μικρομεσαίοι δήμοι, όπου λειτουργεί καθοριστικά το «τοπικό». Αλλά όταν μιλάμε για «μεγάλα» πράγματα, όπως το ΤΕΕ για παράδειγμα τότε αλλάζει η ιστορία.

Το οποίο ΤΕΕ όχι μόνο διαχειρίζεται αδιανόητα κονδύλια, αλλά έχει και κρίσιμο ρόλο στα δημόσια έργα, καθότι έχει μετατραπεί και σε… αναθέτουσα αρχή – εξ ου και το… «ΤΕΕ fast track», που λένε οι μυημένοι.

Εκεί στο ΤΕΕ λοιπόν, η δεξιά πλειοψηφία νιώθει… άνετα, καθότι η πασοκική παράταξη – με κουμανταδόρο τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη, Νίκο Μήλη – απέχει πολύ από τον χαρακτηρισμό «πιεστική» και «ελεγκτική», τουναντίον. Μάλιστα, μετά το συνέδριο ο Μήλης απέχει από τις ψηφοφορίες των αναθέσεων για να μην δώσει υποτίθεται αέρα στην ΝΔ, αλλά έτσι διευκολύνει την πλειοψηφία να περνά ό,τι θέλει.

– Κάποιοι λένε ότι ο σκληρός πασοκικός μηχανισμός του Ανδρουλάκη σε όλη την Ελλάδα είναι οι άνθρωποί του στο ΤΕΕ (κυρίως οι μηχανικοί του Δημοκρίτειου), αλλά εγώ δεν δίνω βάση.

Κλείνουν οι θέσεις Επικρατείας στην ΕΛΑΣ

Θεώνη Κουφονικολάκου και Γιώργος Βασιλειάδης πρέπει να θεωρούνται οι πιο σίγουροι για το ψηφοδέλτιο επικρατείας της ΕΛΑΣ – για να μην λέμε ότι δεν γίνονται κουβέντες για… καρέκλες στην ΕΛΑΣ. Όχι κατ’ ανάγκη με αυτή τη σειρά, αλλά μιλάμε για εκλόγιμες θέσεις, μην μπερδευτούμε. Και φυσικά με δεδομένη την αισιοδοξία ότι το κόμμα θα καταφέρει να εκλέξει οπωσδήποτε τρεις έδρες – τις εκτιμήσεις για παραπάνω τις προσπερνάω για να κρατήσουμε και τη συζήτηση σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο.

Κάποιοι λένε ότι μπορεί να τοποθετήσει και τον Χρήστο Ράμμο στο Επικρατείας ο Τσίπρας, ακόμα κι αν θεωρηθεί ότι έτσι τον… κομματικοποιεί και δίνει το δικαίωμα στη ΝΔ να πει ότι ήταν μεροληπτικός και είχε πολιτικές φιλοδοξίες με τα όσα έκανε ο επικεφαλής της Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου Επικοινωνιών. θα το δεχθεί άραγε ο ίδιος ο Ράμμος να εμπλακεί έτσι κομματικά;

Οι «γενίτσαροι» οι χειρότεροι – Βλέπε Πέτρο Παππά

Υπάρχουν πολιτικοί που μετακινούνται από τον έναν χώρο στον άλλο. Δεν είναι κατ’ ανάγκη ούτε κακό, ούτε περίεργο αυτό. Μάλλον σύνηθες έχει γίνει. Αλλά υπάρχουν δύο κατηγορίες τέτοιων πολιτικών. Οι προσεκτικοί, οι προσγειωμένοι, οι «σεμνοί», που δεν φτύνουν εκεί που έγλειφαν, δεν προσβάλλουν και δεν υποτιμούν με σκαιό τρόπο το χώρο από τον οποίο προέρχονται και προφανώς τους βοήθησε στην καριέρα τους και τους έδωσε ευκαιρίες.

Και οι έχοντες νοοτροπία και συμπεριφορά γενίτσαρου. Που βγάζουν όλη τη χολή τους, που γίνονται βασιλικότεροι του Βασιλέως και λένε χειρότερα για τον προηγούμενο κόμμα τους, ακόμα και από τους νυν συνοδοιπόρους τους.

Παρακολουθώ τον Πέτρο Παππά για παράδειγμα. Του ΠΑΣΟΚ πλέον – ΠΑΣΟΚ έγινε επειδή δεν τον ήθελε ο Κασσελάκης, όταν έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά άλλη κουβέντα αυτή.

Ο οποίος Παππάς σιχτιρίζει Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, όχι για τα όσα έκαναν μετά το 2023, που θα ήταν απολύτως λογικό, καθώς εξαιτίας αυτών χώρισαν οι δρόμοι τους.

Αλλά κατακεραυνώνει τον Τσίπρα για τα πάντα και για όλη την προηγούμενη περίοδο, ενώ το 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής του. Και άρα είχε αποδεχθεί και συμφωνούσε με όσα είχε κάνει πριν συμπορευτεί μαζί του!

– Κάποιοι αποδίδουν τις επιθέσεις αυτές και τον εκνευρισμό του στη διαπίστωση ότι δεν πρόκειται να εκλεγεί στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου μετακόμισε. Κακός σύμβουλος η απόγνωση και η απελπισία όμως.

Για το ΠΑΣΟΚ πλέον η… Ολυμπία

Αυτά με τις μετακινήσεις των βουλευτών από δω κι από κει, πολύ μου αρέσουν. Όχι για κάτι άλλο, αλλά μόνο και μόνο επειδή… ανοίγουν προοπτικές, δίνουν ευκαιρίες, διευκολύνουν τέλος πάντως συνεργασίες και αναζήτηση… επαγγελματικών ευκαιριών.

Τώρα, για παράδειγμα, με την αποχώρηση της Γιώτας Πούλου από το κόμμα Κασσελάκη και ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η ίδια η βουλευτής Βοιωτίας, θα μπορέσει να τραβήξει κατά το ΠΑΣΟΚ η… Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Η οποία συνεργάζεται με την Πούλου και όσο η Πούλου ήταν στον Κασσελάκη ήταν τα χέρια της δεμένα…

Ευρωπαϊκή εξαγορά ετοιμάζει δυναμική ελληνική εισηγμένη πληροφορικής

Οι μηχανές φαίνεται πως έχουν ήδη πάρει μπροστά σε μία από τις πιο δραστήριες ελληνικές εταιρείες Πληροφορικής. Οι πληροφορίες από την αγορά κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές με εταιρεία της Κεντρικής Ευρώπης, σε μια κίνηση που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει το επόμενο βήμα της διεθνούς επέκτασής της.

Η εισηγμένη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και δεν διστάζει να επενδύει μέσω εξαγορών, φέρεται να βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, με τις σχετικές ανακοινώσεις να τοποθετούνται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο επόμενο διάστημα.

Στους επιχειρηματικούς κύκλους εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν θα είναι η τελευταία, καθώς ο κλάδος της Πληροφορικής βρίσκεται σε φάση έντονης αναδιάταξης, με αρκετές ελληνικές εταιρείες να αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης εκτός των ελληνικών συνόρων.

Οι FT«φωτίζουν» τα κέρδη των εφοπλιστών

Αίσθηση προκάλεσε στους ναυτιλιακούς κύκλους δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες φέρονται να αποκόμισαν τουλάχιστον 3,8 δισ. δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου την τελευταία τριετία, παρά το πλαίσιο κυρώσεων που επέβαλαν οι χώρες της G7.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, βρίσκεται η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου, ενώ ακολουθεί η Olympic Shipping and Management του ομίλου Ωνάση. Υψηλές επιδόσεις αποδίδονται επίσης στις Stealth Maritime και Polembros Shipping.

Το δημοσίευμα αναμένεται να συζητηθεί έντονα, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τον κομβικό ρόλο της ελληνόκτητης ναυτιλίας στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια και την αποτελεσματικότητα των δυτικών κυρώσεων.

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