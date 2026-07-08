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08.07.2026 07:10

Νέο ράλι στο πετρέλαιο μετά την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

08.07.2026 07:10
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Ανοδικά κινούνται την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου συσσωρεύοντας εβδομαδιαία κέρδη άνω του 6%, από τη στιγμή που οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν και ανακάλεσαν την απόφαση που επέτρεπε στο Ιράν να πουλήσει αργό πετρέλαιο στις παγκόσμιες αγορές.

Οι ενέργειες αυτές ακολούθησαν μια σειρά πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου ενός καταριανού πλοίου μεταφοράς LNG και ενός σαουδαραβικού πετρελαιοφόρου, γεγονότα που ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου σε νέα άνοδο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύονται και πάλι και διαπραγματεύονται πάνω από τα 76 δολάρια το βαρέλι ενώ το αργό WTI κινείται πάνω από τα 72 δολάρια. Οι τιμές καταγράφουν άνοδο πάνω από 2,5% ενδοσυνεδριακά.

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης έχει αναδείξει κίνδυνο στην ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και έχει αυξήσει την πιθανότητα νέων διαταραχών στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, αποτρέποντας τους πλοιοκτήτες και τους περιφερειακούς παραγωγούς από τη χρήση της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση της έντασης σηματοδοτεί μια απότομη αντιστροφή από τις προηγούμενες προσδοκίες για υπερπροσφορά, αφότου ο ΟΠΕΚ+ αύξησε τις ποσοστώσεις παραγωγής και οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής κινήθηκαν για να αυξήσουν την παραγωγή.

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