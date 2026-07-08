Νέο ράλι στο πετρέλαιο μετά την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ανοδικά κινούνται την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου συσσωρεύοντας εβδομαδιαία κέρδη άνω του 6%, από τη στιγμή που οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν και ανακάλεσαν την απόφαση που επέτρεπε στο Ιράν να πουλήσει αργό πετρέλαιο στις παγκόσμιες αγορές.

Οι ενέργειες αυτές ακολούθησαν μια σειρά πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου ενός καταριανού πλοίου μεταφοράς LNG και ενός σαουδαραβικού πετρελαιοφόρου, γεγονότα που ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου σε νέα άνοδο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύονται και πάλι και διαπραγματεύονται πάνω από τα 76 δολάρια το βαρέλι ενώ το αργό WTI κινείται πάνω από τα 72 δολάρια. Οι τιμές καταγράφουν άνοδο πάνω από 2,5% ενδοσυνεδριακά.

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης έχει αναδείξει κίνδυνο στην ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και έχει αυξήσει την πιθανότητα νέων διαταραχών στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, αποτρέποντας τους πλοιοκτήτες και τους περιφερειακούς παραγωγούς από τη χρήση της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση της έντασης σηματοδοτεί μια απότομη αντιστροφή από τις προηγούμενες προσδοκίες για υπερπροσφορά, αφότου ο ΟΠΕΚ+ αύξησε τις ποσοστώσεις παραγωγής και οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής κινήθηκαν για να αυξήσουν την παραγωγή.

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