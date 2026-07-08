search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 06:55
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

08.07.2026 06:20

Οι αγοραστές εγκαταλείπουν τα μεγάλα σπίτια και στρέφονται σε κατοικίες έως 100 τετραγωνικά μέτρα

08.07.2026 06:20
akinita_big

Οι κατοικίες μεσαίου μεγέθους εξελίχθηκαν και το 2025 στον απόλυτο πρωταγωνιστή της αγοράς ακινήτων, καθώς περισσότεροι από ένας στους δύο αγοραστές επέλεξαν διαμερίσματα επιφάνειας από 51 έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Η τάση αποτυπώνει τη σταδιακή προσαρμογή των νοικοκυριών στα υψηλότερα επίπεδα τιμών, αλλά και την αναζήτηση κατοικιών που συνδυάζουν λειτουργικότητα με χαμηλότερο κόστος αγοράς και συντήρησης.

Τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς, τα οποία βασίζονται σε χιλιάδες ολοκληρωμένες αγοραπωλησίες που πραγματοποίησε το δίκτυό της το 2025, δείχνουν ότι τα διαμερίσματα από 51 έως 75 τ.μ. αποτέλεσαν την πιο δημοφιλή επιλογή, συγκεντρώνοντας το 26,4% των συναλλαγών. Πολύ κοντά ακολούθησαν οι κατοικίες από 76 έως 100 τ.μ., με ποσοστό 25,9%, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερες από τις μισές αγοραπωλησίες αφορούσαν ακίνητα αυτής της κατηγορίας.

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι κατοικίες επιφάνειας 101 έως 150 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες συγκέντρωσαν το 20,8% των συναλλαγών, ενώ τα μικρά διαμερίσματα έως 50 τ.μ. διατήρησαν σημαντικό μερίδιο, φτάνοντας το 19,2%. Η ζήτηση για τη συγκεκριμένη κατηγορία εξακολουθεί να τροφοδοτείται κυρίως από επενδυτές, αλλά και από αγοραστές που αναζητούν κατοικίες χαμηλότερου κόστους στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε τουριστικές περιοχές. Αντίθετα, τα ακίνητα άνω των 151 τετραγωνικών μέτρων περιορίστηκαν μόλις στο 7,7% των συνολικών αγοραπωλησιών.

Η εικόνα στην Αττική ακολουθεί την πανελλαδική τάση, με τα διαμερίσματα 51 έως 75 τ.μ. να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, αποσπώντας το 29% των συναλλαγών. Ακολουθούν οι κατοικίες 76 έως 100 τ.μ. με 26,3%, ενώ οι μεγαλύτερες κατοικίες από 101 έως 150 τ.μ. αντιστοιχούν στο 20,7% των αγορών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην πρωτεύουσα οι αγοραστές εξακολουθούν να αναζητούν κατοικίες που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας οικογένειας χωρίς το υψηλό κόστος που συνεπάγονται τα μεγαλύτερα ακίνητα.

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγοραστές εμφανίζονται να προτιμούν ακόμη μεγαλύτερους χώρους. Εκεί, πρώτη επιλογή αποτελούν τα διαμερίσματα από 76 έως 100 τ.μ., τα οποία συγκέντρωσαν το 35,5% των συναλλαγών, το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες της έρευνας. Ακολουθούν οι κατοικίες 51 έως 75 τ.μ. με 30%, ενώ τα μικρότερα διαμερίσματα έως 50 τ.μ. περιορίζονται στο 18%.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα η κατανομή των αγοραπωλησιών είναι περισσότερο ισορροπημένη. Οι κατοικίες από 51 έως 75 τ.μ. διατηρούν μικρό προβάδισμα με 24,6%, ενώ πολύ κοντά ακολουθούν τα ακίνητα από 76 έως 100 τ.μ. με 23,6% και οι κατοικίες 101 έως 150 τ.μ. με 23,2%. Παράλληλα, τόσο τα μικρά όσο και τα πολύ μεγάλα ακίνητα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, στοιχείο που αντανακλά τις διαφορετικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των τοπικών αγορών.

Η συνολική εικόνα της αγοράς δείχνει ότι οι αγοραστές δίνουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στη σχέση κόστους και χρηστικότητας. Οι υψηλές τιμές πώλησης, το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και οι δαπάνες συντήρησης οδηγούν ολοένα και περισσότερους στην επιλογή κατοικιών που μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Έτσι, τα ακίνητα έως 100 τετραγωνικά μέτρα εξακολουθούν να αποτελούν τη «χρυσή τομή» τόσο για όσους αναζητούν πρώτη κατοικία όσο και για όσους επενδύουν στην αγορά ακινήτων.

Διαβάστε επίσης:

Τουρισμός 2026: Ρεκόρ Αφίξεων αλλά με «Σφιχτά» Πορτοφόλια στην Εστίαση

Στεγαστικό: Οι 10 αιτίες της κρίσης και το σχέδιο της ΓΣΕΒΕΕ για να γίνει ξανά προσιτή η κατοικία

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι influencers – Posts, «δώρα» και hashtags γίνονται φορολογικά τεκμήρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peiraios_0406_1460-820_new
BUSINESS

Πειραιώς: Πρώτη ελληνική τράπεζα με διεθνή πιστοποίηση για τη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

iran usa ship
ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Νέα κλιμάκωση με βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο – Με αποφασιστική ανταπόδοση, απείλησε το Ιράν

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αγοραστές εγκαταλείπουν τα μεγάλα σπίτια και στρέφονται σε κατοικίες έως 100 τετραγωνικά μέτρα

trump erdogan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Διπλωματικό σκάκι με… έπαθλο τα F-35 και την Αθήνα να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

melitzanes-new
CUCINA POVERA

Μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

osyssey
ΣΙΝΕΜΑ

Διθυραμβικές οι πρώτες κριτικές για την «Οδύσσεια» του Νόλαν - Ύμνοι για τον Ματ Ντέιμον

aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζει ο κανονισμός στα αεροπορικά ταξίδια: Αυτόματη αποζημίωση, δωρεάν διορθώσεις στο boarding pass, φθηνότερα εισιτήρια χωρίς χειραποσκευή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 06:54
peiraios_0406_1460-820_new
BUSINESS

Πειραιώς: Πρώτη ελληνική τράπεζα με διεθνή πιστοποίηση για τη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

iran usa ship
ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Νέα κλιμάκωση με βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο – Με αποφασιστική ανταπόδοση, απείλησε το Ιράν

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

1 / 3