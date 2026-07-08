Οι αγοραστές εγκαταλείπουν τα μεγάλα σπίτια και στρέφονται σε κατοικίες έως 100 τετραγωνικά μέτρα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Οι κατοικίες μεσαίου μεγέθους εξελίχθηκαν και το 2025 στον απόλυτο πρωταγωνιστή της αγοράς ακινήτων, καθώς περισσότεροι από ένας στους δύο αγοραστές επέλεξαν διαμερίσματα επιφάνειας από 51 έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Η τάση αποτυπώνει τη σταδιακή προσαρμογή των νοικοκυριών στα υψηλότερα επίπεδα τιμών, αλλά και την αναζήτηση κατοικιών που συνδυάζουν λειτουργικότητα με χαμηλότερο κόστος αγοράς και συντήρησης.

Τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς, τα οποία βασίζονται σε χιλιάδες ολοκληρωμένες αγοραπωλησίες που πραγματοποίησε το δίκτυό της το 2025, δείχνουν ότι τα διαμερίσματα από 51 έως 75 τ.μ. αποτέλεσαν την πιο δημοφιλή επιλογή, συγκεντρώνοντας το 26,4% των συναλλαγών. Πολύ κοντά ακολούθησαν οι κατοικίες από 76 έως 100 τ.μ., με ποσοστό 25,9%, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερες από τις μισές αγοραπωλησίες αφορούσαν ακίνητα αυτής της κατηγορίας.

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι κατοικίες επιφάνειας 101 έως 150 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες συγκέντρωσαν το 20,8% των συναλλαγών, ενώ τα μικρά διαμερίσματα έως 50 τ.μ. διατήρησαν σημαντικό μερίδιο, φτάνοντας το 19,2%. Η ζήτηση για τη συγκεκριμένη κατηγορία εξακολουθεί να τροφοδοτείται κυρίως από επενδυτές, αλλά και από αγοραστές που αναζητούν κατοικίες χαμηλότερου κόστους στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε τουριστικές περιοχές. Αντίθετα, τα ακίνητα άνω των 151 τετραγωνικών μέτρων περιορίστηκαν μόλις στο 7,7% των συνολικών αγοραπωλησιών.

Η εικόνα στην Αττική ακολουθεί την πανελλαδική τάση, με τα διαμερίσματα 51 έως 75 τ.μ. να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, αποσπώντας το 29% των συναλλαγών. Ακολουθούν οι κατοικίες 76 έως 100 τ.μ. με 26,3%, ενώ οι μεγαλύτερες κατοικίες από 101 έως 150 τ.μ. αντιστοιχούν στο 20,7% των αγορών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην πρωτεύουσα οι αγοραστές εξακολουθούν να αναζητούν κατοικίες που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας οικογένειας χωρίς το υψηλό κόστος που συνεπάγονται τα μεγαλύτερα ακίνητα.

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγοραστές εμφανίζονται να προτιμούν ακόμη μεγαλύτερους χώρους. Εκεί, πρώτη επιλογή αποτελούν τα διαμερίσματα από 76 έως 100 τ.μ., τα οποία συγκέντρωσαν το 35,5% των συναλλαγών, το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες της έρευνας. Ακολουθούν οι κατοικίες 51 έως 75 τ.μ. με 30%, ενώ τα μικρότερα διαμερίσματα έως 50 τ.μ. περιορίζονται στο 18%.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα η κατανομή των αγοραπωλησιών είναι περισσότερο ισορροπημένη. Οι κατοικίες από 51 έως 75 τ.μ. διατηρούν μικρό προβάδισμα με 24,6%, ενώ πολύ κοντά ακολουθούν τα ακίνητα από 76 έως 100 τ.μ. με 23,6% και οι κατοικίες 101 έως 150 τ.μ. με 23,2%. Παράλληλα, τόσο τα μικρά όσο και τα πολύ μεγάλα ακίνητα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, στοιχείο που αντανακλά τις διαφορετικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των τοπικών αγορών.

Η συνολική εικόνα της αγοράς δείχνει ότι οι αγοραστές δίνουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στη σχέση κόστους και χρηστικότητας. Οι υψηλές τιμές πώλησης, το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και οι δαπάνες συντήρησης οδηγούν ολοένα και περισσότερους στην επιλογή κατοικιών που μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Έτσι, τα ακίνητα έως 100 τετραγωνικά μέτρα εξακολουθούν να αποτελούν τη «χρυσή τομή» τόσο για όσους αναζητούν πρώτη κατοικία όσο και για όσους επενδύουν στην αγορά ακινήτων.

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