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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

08.07.2026 07:15

Λαχταριστό παγωτό με τα κεράσια της εποχής

08.07.2026 07:15
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Ένα νόστιμο και πολύ εύκολο στην παρασκευή του παγωτό, για να αξιοποιήσετε τα κεράσια που είναι στην εποχή τους. Ένα δροσιστικό καλοκαιρινό επιδόρπιο που μπορείτε να ετοιμάσετε στο σπίτι, με αλλά και χωρίς παγωτομηχανή και να το σερβίρετε όπως έχει ή να το στολίσετε με φρέσκα κεράσια ή με ροζέτες από σαντιγί για μια πιο κομψή παρουσίαση.

Υλικά για τη Συνταγή

300 γραμμάρια κεράσια

200 γραμμάρια  γιαούρτι, πλήρες

200 ml κρέμα γάλακτος (με 35% λιπαρά), παγωμένη

40 γραμμάρια ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση

1.Αρχικά, πλύντε και αφαιρέστε τα κουκούτσια από τα κεράσια και τοποθετήστε τη σάρκα τους στο μπλέντερ. Για να αφαιρέσετε τα κουκούτσια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό εξάρτημα, αν έχετε, ή απλώς να τα κόψετε στη μέση και να αφαιρέσετε τον σκληρό πυρήνα.

2.Χτυπήστε τα κεράσια στο μπλέντερ μαζί με το γιαούρτι, μέχρι να έχετε ένα ομοιόμορφο μίγμα χωρίς κομμάτια.

3.Σε ξεχωριστό μπολ χτυπήστε την κρέμα γάλακτος με την άχνη χρησιμοποιώντας ένα σύρμα ή με το μίξερ χειρός.

4.Ενώστε τα δύο μίγματα, δηλαδή την σαντιγί με το μίγμα γιαουρτιού και κερασιού.

5.Για να φτιάξετε το παγωτό σε μια παγωτομηχανή, ρίξτε το μίγμα στον κάδο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το παγωτό θα είναι έτοιμο όταν αποκτήσει κρεμώδη υφή. Μεταφέρετε το παγωτό σε ένα δοχείο με αεροστεγές καπάκι και καταψύξτε το για τουλάχιστον 2 ώρες πριν το σερβίρετε.

6.Για να φτιάξετε παγωτό χωρίς παγωτομηχανή, τοποθετήστε το μίγμα σε ένα σκεπασμένο δοχείο και καταψύξτε το για 1 ώρα. Βγάλτε το δοχείο από την κατάψυξη και ανακατέψτε καλά ώστε να μην σχηματιστούν κρύσταλλοι πάγου. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον δύο ακόμη φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου κατάψυξης για να πετύχετε ένα κρεμώδες παγωτό.

7.Σερβίρετε το παγωτό σε μπάλες αφού το αφήσετε εκτός κατάψυξης για λίγα λεπτά.

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