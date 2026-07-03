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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

03.07.2026 07:10

Φουλ σοκολατένιο κέικ με μπανάνες

03.07.2026 07:10
sokoatabanana_ceake2

Ένα υπέροχο σοκολατένιο και ζουμερό κέικ, που ετοιμάζεται εύκολα με ώριμες μπανάνες, σταγόνες σοκολάτας και απλά υλικά που υπάρχουν σε κάθε σπίτι.

Αν θέλετε να αξιοποιήσετε τις ώριμες μπανάνες που περισσεύουν στη φρουτιέρα σας, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και δοκιμάστε αυτό το απλό πεντανόστιμο κέικ που είναι ιδανικό για το πρωινό αλλά και το καθημερινό απογευματινό σνακ.

Υλικά για τη Συνταγή

140 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

50 γραμμάρια κακάο σκόνη 

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

½ κουταλάκι ανθό αλατιού ή χοντρό θαλασσινό αλάτι (αν χρησιμοποιήσετε κανονικό αλάτι, χρησιμοποιήστε λιγότερη ποσότητα)

2 πολύ ώριμες (μικρές) μπανάνες, περίπου 230 γραμμάρια

50 γραμμάρια βούτυρο

40 γραμμάρια λάδι καρύδας ή βούτυρο (το καρυδέλαιο προσθέτει υγρασία)

120 γραμμάρια καστανή ζάχαρη

1 αυγό ​

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

100 γραμμάρια σταγόνες σοκολάτας, χωρισμένες σε 70+30

Εκτέλεση

1. Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν πάουντερ και τον ανθό αλατιού ή το αλάτι.

2. Λιώστε τις μπανάνες καλά με ένα πιρούνι.

3. Λιώστε το βούτυρο στο φούρνο μικροκυμάτων, ανακατέψτε με το λάδι και αφήστε να κρυώσει λίγο και να έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

4. Στη συνέχεια, ανακατέψτε στο μπολ με τις λιωμένες μπανάνες, το αυγό, τη ζάχαρη και το εκχύλισμα βανίλιας και συμπληρώστε με το υγρό μίγμα βουτύρου – καρυδέλαιου.

5. Διπλώστε, ανακατεύοντας απαλά και προσθέτοντας κουταλιά – κουταλιά το μίγμα αλευριού και στέρεων υλικών.

6. Διπλώστε στη ζύμη απαλά, με μια σπάτουλα, τις σταγόνες σοκολάτας, κρατώντας στην άκρη περίπου 30 γραμμάρια.

7. Ρίξτε τη ζύμη σε μια λαδωμένη φόρμα, ισιώστε την με τη σπάτουλα και πασπαλίστε από πάνω τα υπόλοιπα κομματάκια σοκολάτας.

8. Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 170° C στις αντιστάσεις, για 55-60 λεπτά. Αφήστε το κέικ να κρυώσει σε μια σχάρα και σερβίρετέ το στο πρωινό γεύμα ή σαν απογευματινό σνακ.

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